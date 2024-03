Carlo Galli: «Quel "qualcuno" che decise la strategia della tensione in Italia»

Nicola Rocchi

Il docente domani sarà relatore ai Pomeriggi in San Barnaba nell’anno del 50° anniversario della strage di piazza della Loggia

Piazza Loggia il giorno della strage

Il terrorismo non ha vinto la sfida portata negli anni Settanta alla democrazia italiana; ma altri sono i fattori che in seguito l’hanno indebolita, al punto che «oggi - afferma Carlo Galli - il nostro nemico non sono tanto gli estremismi politici, quanto la grande sfiducia dei cittadini nella democrazia». Galli, docente emerito di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna, chiuderà domani, martedì 26 marzo alle 18, gli incontri dei «Pomeriggi» promossi dal Comune di Brescia all’