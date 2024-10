Buon cibo e relax, «Best weekend» ha fatto tappa sul lago di Garda

Buon cibo, paesaggi mozzafiato tra colori e angoli incantevoli, spizzichi di cultura, un po’ di sana adrenalina e una dose necessaria di relax. Ecco gli ingredienti della puntata a tema gardesano, andata in onda sul canale Nove ieri sera, fruibile ancora gratuitamente in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Nel nuovo format televisivo «Best weekend» è stata infatti posta una particolare lente d’ingrandimento sul «nostro» lago di Garda, spaziando qua e là fra Desenzano (con ritrovo, valige alla mano, nel Porto Vecchio), Salò, Limone, Sirmione, Puegnago, Padenghe, spingendosi fino alle veronesi Lazise e Valeggio sul Mincio. Queste le mete scelte da tre esperti della zona per vivere ciascuno un fine settimana a tema, disponendo di un budget di 500 euro.

I protagonisti

Nella circostanza, l’influencer Ilaria Rodella (bresciana d'adozione e particolarmente legata al Benaco) ha voluto organizzare un weekend romantico. Michele Bontempi – titolare del ristorante «La Dispensa» di San Felice – ha invece optato per un weekend di eccellenze. Infine «Il Califfo» Diego Bazoli (di Caino, fondatore dei Bearded Brixia, gruppo con cui è impegnato del sociale) con la sua lunga barba ha infine scelto di proporre ai «colleghi» un weekend «on the road».

Ogni volta i tre concorrenti sono poi stati chiamati a votare le categorie principali (pernottamento, attività varie e food) con un voto da 1 a 5. Lo stesso compito è toccato anche a Francesco Panella, noto ristoratore nonché conduttore del programma in questione, che aveva peraltro il delicato incarico di assegnare dei punti speciali a chi provava ad incarnare meglio lo spirito del territorio. Un obiettivo, questo, centrato da Bazoli: «È una grande soddisfazione essere riuscito ad unire la semplicità, senza rinunciare alla qualità», commenta allora il vincitore che, in quanto tale, potrà godersi un magnifico un soggiorno per due persone in una villa esclusiva.