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A Brescia arriva il ciclo di talk dedicato al fumetto contemporaneo

Prosegue il tour 2026 di «Le ragazze non sanno disegnare». Appuntamento mercoledì 13 maggio alle 17 al Funside di Corso Palestro con Katja Centomo e Barbara Canepa
Locandina «Le ragazze non sanno più disegnare»
Locandina «Le ragazze non sanno più disegnare»

Prosegue il tour 2026 di «Le ragazze non sanno disegnare», il progetto culturale della scuola internazionale di comics di Brescia dedicato al fumetto contemporaneo, che valorizza le autrici e le narrazioni delle donne, contribuendo a ridefinire il racconto del femminile attraverso il linguaggio visivo.

Il progetto

Mercoledì 13 maggio alle 17, al Funside di Corso Palestro a Brescia, Katja Centomo e Barbara Canepa (co-creatrice di W.i.t.c.h. e Sky Doll) presentano il progetto editoriale «Magica», la loro nuova collana indipendente, un hub creativo dedicato al tema della magia e alla figura della strega, vista come simbolo di libertà, trasformazione, mistero e creatività.

L’idea è dare vita a uno «spazio editoriale autonomo» dove gli autori abbiano più libertà creativa e possano lavorare a opere curate sia dal punto di vista narrativo sia estetico. La collana punta anche a rafforzare il ruolo del fumetto italiano nel mercato europeo rivelandosi una sorta di ritorno allo spirito fantasy-magico che aveva segnato il successo di W.i.t.c.h. e Monster Allergy nei primi anni 2000.

Per informazioni è possibile contattare la direzione scuola internazionale di comics al numero 030 2808575 oppure scrivendo all’indirizzo mail brescia@scuolacomics.it.

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