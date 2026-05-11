A Brescia arriva il ciclo di talk dedicato al fumetto contemporaneo

Il progetto

Mercoledì 13 maggio alle 17, al Funside di Corso Palestro a Brescia, Katja Centomo e Barbara Canepa (co-creatrice di W.i.t.c.h. e Sky Doll) presentano il progetto editoriale «Magica», la loro nuova collana indipendente, un hub creativo dedicato al tema della magia e alla figura della strega, vista come simbolo di libertà, trasformazione, mistero e creatività.

L’idea è dare vita a uno «spazio editoriale autonomo» dove gli autori abbiano più libertà creativa e possano lavorare a opere curate sia dal punto di vista narrativo sia estetico. La collana punta anche a rafforzare il ruolo del fumetto italiano nel mercato europeo rivelandosi una sorta di ritorno allo spirito fantasy-magico che aveva segnato il successo di W.i.t.c.h. e Monster Allergy nei primi anni 2000.

Per informazioni è possibile contattare la direzione scuola internazionale di comics al numero 030 2808575 oppure scrivendo all’indirizzo mail brescia@scuolacomics.it.