Venezia, Drago d’Oro della grafica a due enfant prodige bresciani

Dopo la premiazione del Booktrailer Film Festival e dopo la presentazione del corto dedicato alla strage di Piazza della Loggia, a Venezia sono stati premiati altri due bresciani.

Classe 1996 il primo, 2001 il secondo, Jacopo Mammoliti e Leonardo Lauriola sono i due studenti premiati agli ultimi Draghi d’Oro della Side Academy, l’accademia veronese di grafica che ha presentato l’ultima edizione del concorso alla Mostra del Cinema.

Il corto dedicato a Willy Monteiro Duarte

La consegna delle statuette della quarta edizione del premio si è svolta a margine della presentazione del cortometraggio 3D «Willy, Different is good», dedicato a Willy Monteiro Duarte, ucciso quattro anni fa a Roma. Nella sala Tropicana dell’Hotel Excelsior sono stati premiati ventisei studenti e studentesse selezionati tra oltre duecento. Tutti frequentano i corsi triennali dell’accademia veronese, che da quattro anni seleziona i «geni del futuro» in ambito grafico e 3D.

Il premio è andato anche ai due bresciani Mammoliti e Lauriola. A premiarli è stata la docente Sarah Arduini, senior animator che lavorò anche al live action de «Il libro della giungla» prodotto dalla Disney (che vinse un Oscar proprio per i migliori effetti speciali).

Jacopo Mammoliti

Il lavoro su Nosferatu di Jacopo Mammoliti

Jacopo Mammoliti, ex studente dell’istituto Golgi, vive a Ghedi e dal 2021 frequenta la Side Academy (dopo aver studiato all’Accademia di belle arti SantaGiulia di Brescia, dove ha conseguito il diploma triennale in Nuove Tecnologie dell’Arte).

La categoria in cui ha vinto è la «Best Lookdev», ovvero look development: chi si occupa di questa branchia della grafica definisce l’aspetto dei personaggi.Lui ha scelto di caratterizzare Nosferatu.

«Sono emozionato e orgoglioso di aver vinto il Drago d’Oro – dice –. Mi sto specializzando in character design, più in particolare nel settore di look development. Nei miei lavori cerco di esprimere sempre una parte di me stesso, e mi sento molto fortunato nel poter studiare e in

futuro poter lavorare in questo settore. Non vedo l’ora di concludere il percorso di studi poiché spero di poter lavorare nel cinema, con le figure più importanti del settore».

Leonardo Lauriola

Il progetto di rigging di Leonardo Lauriola

Lauriola frequenta invece il secondo anno dell’accademia e ha vinto il premio «Best Rig». «Sono orgoglioso di aver vinto il Drago d’Oro nella sezione Best Rig – dichiara –. Adoro la computer grafica per la creatività e la tecnica che la contraddistinguono. Nei miei lavori di rigging (la tecnica della “skeleton animation”, che definisce l’interno dei personaggi per aggiungere controllo a un modello, ndr) cerco di esprimere creatività attraverso la logica e la tecnica. Non vedo l’ora di concludere il percorso di studi per fare ciò che amo, lavorare in grandi industrie e creare capolavori come quelli con cui sono cresciuto».