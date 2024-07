Quel lunghissimo nastro rosso nel cortile di Palazzo Martinengo

Nel cortile di Palazzo Martinengo, in via Musei 30, in questi giorni c’è un enorme e lunghissimo nastro rosso. È il simbolo - letterale fil rouge - che accompagna dagli spazi esterni all’esposizione interna, una mostra di giovani artisti under 35 bresciani arrivati tramite un talent organizzato dal Young Board di Fondazione Provincia di Brescia Eventi: «E tu, dove sei?» gioca sui riflessi e l’introspezione ed è stata inaugurata il 4 luglio. Sarà visibile fino al 28 luglio, con diversi artisti a rotazione.

I giovani protagonisti del talent - © www.giornaledibrescia.it

Gli espositori

I primi tre a esporre sono Marcello Pasini, con una mostra dedicata al «Garda insolito» - ovvero il lago immortalato nella foschia e senza turisti — nel nuovo «raccordo» (il vecchio bar, ora spazio multimediale); Veronica Casella e Benedetta Stablum con «Con-tatto», collettiva che ragiona su corpo femminile e introspezione; e Teresa Perini, che in «Egografia» usa l’autoritratto fotografico. Dal 19 al 28 luglio il testimone passerà ad altri artisti: Omar Khoujib con «Prima che la ferita si rimargini»; Claudia Menegazzo con «Lasciare il segno»; e Silvia Natali e Andrea Montini che proporranno «I/o - Ai confini del digitale».

In occasione dell’inaugurazione è stato svelato anche un restauro curato dalla Sovrintendenza: quello dello studiolo del Vescovo Ugoni, che diventerà anche un’aula studio dedicata proprio al tema dei restauri.

Gli appuntamenti

La presentazione dell'iniziativa - © www.giornaledibrescia.it

Giovedì 4 luglio, in occasione dell’apertura, alle 16 è prevista la proiezione di un cortometraggio curato da Andrea Abondio con gli studenti e le studentesse della ScuolaTeatro Valle Camonica. Alle 18 ci sarà quindi una degustazione dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, mentre all’interno del palazzo si terrà il talk «Giovani X Be in Hu-Bs Martinengo, incontro moderato dal giornalista del Giornale di Brescia e Teletutto Fabio Gafforini con Mirko Trekkani, Laura Veschetti, Sabrina Grazini, Mirella Prandelli e Camilla Caffi.

Diversi gli eventi fino alla fine di luglio, a partire dalla performance teatrale «Piscine» di Lara Tomasi con Duilio Magri e Giulia Mussoli, che si terrà in due repliche sabato 6 e domenica 7 luglio alle 17 (sabato sarà seguita da un’esibizione musicale di Gabriele De Lucia con Francesca Tinti ed Elena Camera). Venerdì 19 luglio alle 15, 16, 17 e 18 sarà la volta di alcune esperienze di cocreazione con Claudia Menegazzo ed Eleonora Zanetti (all’arpa), mentre alle 19 ci sarà l’esibizione musicale live di Giovanni Fusini «Prima che la ferita si rimargini».