Polaroid e 1000 Miglia: «Pola-Road» al Laboratorio Lanzani

Inaugura giovedì 20 novembre al Laboratorio Lanzani di via Milano Pola-Road, la nuova mostra dedicata alle Polaroid che il fotografo bresciano Eros Mauroner ha scattato nel corso di diverse edizioni della 1000 Miglia. Un titolo che gioca con il nome Polaroid e richiama la parola inglese road, a sottolineare il filo rosso che lega tutte le immagini: la strada, il movimento, il passaggio fugace dei bolidi della corsa più bella del mondo.

Il percorso espositivo riunisce una selezione di opere realizzate con il procedimento del transfer, tecnica che consente di trasferire manualmente l’immagine Polaroid su fogli di feltro di grande formato. Il risultato è un intervento quasi materico, uno «strappo» che conferisce alle stampe una qualità tattile e una resa visiva dal sapore antico. Le tonalità smorzate, la grana e la lieve mancanza di definizione intendono evocare la rapidità del gesto, la scia di colore e rumore che le auto storiche lasciano dietro di sé lungo il tracciato.

Le opere sono realizzate con il procedimento del transfer

La 1000 Miglia, del resto, non è soltanto competizione: è mito, velocità, meccanica, memoria collettiva. Nelle immagini di Mauroner le carrozzerie lucenti e le forme eleganti dei modelli d’epoca diventano simboli di un’avventura che continua a esercitare fascino, unendo passato e presente in un racconto visivo immediato e irripetibile.

Professionista dal 1985, Mauroner lavora tra still-life, architettura, reportage e light-painting, con uno stile che alterna allegorie e studio rigoroso della figura. Ha esposto in numerose gallerie italiane e internazionali e affianca alla fotografia la produzione di video dedicati alle identità storiche, con particolare attenzione agli aspetti antropologici. Insegna all’Istituto Golgi e alla LABA e ha firmato, insieme a Gabriele Basilico, le immagini del volume Corriere per RCS.