Museo Diocesano, arriva la grande mostra di pittura su porcellana

Una grande esposizione di pittura su porcellana e arti del fuoco Artitalia Expo invaderà gli spazi del Museo Diocesano in via Gasparo da Salò a Brescia: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre l’associazione culturale Artepiù in collaborazione con lo store PorcellanaPiù proporrà oltre 500 opere, per indagare un settore creativo tradizionale che guarda alla modernità.

La mostra internazionale

Durante la tre giorni, Artitalia Expo invierà visitatori e visitatrici a visionare i numerosi lavori di pittura su porcellana e arti del fuoco: gli artisti e le artiste chiamati a esporre arrivano non solo dall’Italia, ma anche da Svizzera, Francia, Turchia, Venezuela, Brasile, Stati Uniti d’America, Libano, Cina, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi e Iran.

In collaborazione con il Museo Diocesano di Cremona, in esposizione si troveranno anche alcuni calchi delle protomi della Cattedrale di Cremona, realizzati prima in gomma e poi in argilla bianca: servono per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e la mostra darà la possibilità di visionarli dal vivo.

I premi

Durante le giornate di expo, due saranno gli ospiti d’onore – Patrizia Arvieri e Peter Faust – e tre i concorsi artistici per professionisti e amatori.

Questi ultimi erano rivolti a decoratori di pittura su porcellana e modellazione di argilla: le premiazioni si terranno domenica alle 15 verranno alla presenza delle autorità, con un premio speciale per ogni sponsor o patrocinio (l’evento è patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Provincia di Brescia Eventi e Camera di commercio di Brescia, Visit Brescia).

Le dimostrazioni, i laboratori e l’ingresso

Durante l’evento si terranno oltre trenta dimostrazioni, per scoprire concretamente le tecniche di decorazione, da quelle tradizionali a quelle più innovative.

Venerdì e sabato sono previsti anche dei laboratori gratuiti di pittura su porcellana, manipolazione argilla e smalto su rame, durante i quali si realizzerà un oggetto decorato e personalizzato. Per quanto riguarda l’iscrizione, non ci sono limiti di età.

L’ingresso alla mostra – visitabile venerdì e sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17 – costa 8 euro (4 il ridotto) e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Museo Diocesano.

Le iscrizioni ai laboratori si effettuano sul sito di PorcellanaPiù o scrivendo all’indirizzo mail oppure scrivere all’indirizzo mail artitaliaexpo@gmail.com.