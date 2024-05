Mostre, tra oggi e domani sono diverse le inaugurazioni attese in città

Tra oggi e domani sono diverse le inaugurazioni attese in città, a partire dalla seconda edizione di «OttoxOtto», esposizione curata da Caminòm Project in collaborazione con la Cooperativa Scalabrini Bonomelli. A ospitarla sono gli spazi di Palazzo Ponti, in via dei Musei 58, che organizza una mostra di 130 artisti della città e della provincia.

La mostra resta comunque contenuta, in termini di spazio: ogni artista partecipa infatti con un’opera piccolissima di 8 centimetri per 8, con la tecnica artistica e il medium che preferisce. Il vernissage sarà venerdì 10 maggio dalle 18 alle 21, dopodiché la mostra resterà visibile fino al 25 maggio (quando ci sarà un evento speciale per la chiusura), nei seguenti orari e gratuitamente: il 12,18 e 19 maggio dalle 15 alle 19; 24 e 25 maggio dalle 15 alle 20. Tutte le opere sono anche in vendita: il ricavato andrà alle associazioni organizzatrici per le attività culturali e sociali che svolgono.

Sempre oggi partono anche le XGiornate della Fotografia organizzate dal Museo Nazionale della Fotografia in via del Carmine 2/F. Alle 18.30 verranno inaugurate le mostre «Prigionieri del silenzio» di Rosario Cassala, «Silvano Cinelli testimone di una strage», «Memoria» di Mario Conti, «Il sogno di Rita» di Simona Bazzani e «La città parla» di Luisa Bondoni.

Ancora oggi alle 19 un altro appuntamento cittadino: quello con «The stolen child» di Leonardo Ankel Vandal, che verrà ospitato negli spazi di Carme in via delle Battaglie e che sarà poi visibile fino al 10 giugno. L’ingresso è libero e l’esposizione è visitabile dalle 17 alle 20 dal giovedì alla domenica.

Sabato alle 17 si terrà invece un incontro sulla «Fotografia documentaria e reportage» con la fotografa Francesca Volpi. Domenica 12 maggio sarà invece dedicata alle letture portfolio organizzate con Gieffe Sesto San Giovanni (dalle 9.30 alle 16) e all’incontro «La fotografia transfigurativa» con Pierfranco Fornasieri.

La Galleria Spazio Aref in Piazza Loggia aprirà alle 18 di sabato la mostra «Ritratti e paesaggi» di Mario Bettinelli a cura di Silvia Bianchera Bettinelli. Sostenuta dall’Associazione Malala di Treviglio, sarà poi visibile fino al 9 giugno con ingresso libero da giovedì a domenica dalle 16 alle 19.30.

Altro vernissage sarà quello alla galleria E3 Contemporanea di via Trieste 30. Sempre alle 18, sempre sabato, le porte apriranno su «Fragili equilibri», esposizione del fotografo romano Claudio Orlandi, con testi di Barbara Martusciello e Alessia Locatelli. Il suo obiettivo si posa sui paesaggi montani e sui pattern variegati che parlano anche di cambiamento climatico e fragilità del paesaggio.

Infine, protagonista del fine settimana sarà anche il Musil: la sede di San Bartolomeo in via del Manestro 107 ospiterà da sabato «Aipai Photo Exhibition», con una selezione degli scatti migliori provenienti dall’omonima rassegna fotografica promossa da Musil con Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale. Tema è la cultura del lavoro, la memoria industriale, e il progetto vincitore è «Soft machine» di Nicola Bertellotti, che crea un nuovo immaginario post-industriale che non indugia troppo sulla poetica ruinista contemporanea. L’ingresso costa 5 euro e la mostra resterà allestita fino al 23 giugno con ingressi sabato e domenica dalle 14 alle 19.