È morto a 48 anni il fotografo Paolo Novelli

È scomparso a 48 anni Paolo Novelli, fotografo bresciano conosciuto per gli scatti concettuali in bianco e nero e per la fotografia che si piazzava tra l’artigianalità e l’arte sperimentale.

L’artista

Autodidatta dal 1997, nel corso della sua carriera Novelli (morto a causa di una malattia di cui soffriva da qualche tempo) ha sviluppato progetti incentrati su fragilità, solitudine e isolamento, utilizzando esclusivamente luce naturale e approcci non convenzionali. Ha collaborato con figure di rilievo come Lanfranco Colombo e Oliviero Toscani, esponendo le sue opere in prestigiose sedi italiane e internazionali, tra cui Palazzo Ducale a Genova e la Triennale di Milano. Dal 2011 ha lavorato con la galleria Massimo Minini, partecipando a eventi di spicco come Art Basel e Fotofever Paris. Tra i suoi cicli fotografici più significativi figurano «Grigio notte», «Interiors» e il dittico «La notte non basta» e «Il giorno non basta».

Le mostre

Tra le ultime mostre che lo hanno visto protagonista c’è quella dello scorso giugno a Torino, ospitata presso il Centro italiano per la fotografia Camera, intitolata «Il giorno dopo la notte». In quell’occasione, i suoi lavori erano stati accostati a quelli di Margaret t Bourke White e al telefono con il giornalista Francesco Fredi, per un’intervista sul Giornale di Brescia, aveva dichiarato: «Mi sento parte della comunità dei fotografi che perseguono qualità. E a lei mi accomuna l’essere outsider: lei perché fu donna e fotografa in epoca piena di pregiudizi e ostacoli, io per scelta. Faccio foto dal 1997, sono autodidatta e me ne vanto: l’unica esperienza accademica fu nel 1999 uno stage su invito di Fabrica diretta da Oliviero Toscani (recentemente scomparso, ndr)».

«A fine-corso mi dissi che se quella era la comunicazione, io avrei fatto tutt’altro. E ho cominciato a lavorare sull’incomunicabilità: fotocamera non digitale, pellicola, camera oscura e un bravo stampatore sono pilastri del mio fotografare».

Il cordoglio

Il mondo dell’arte bresciana sta esprimendo in queste ore il suo cordoglio, così come gli amici, i familiari e i colleghi che hanno conosciuto Novelli, che lavorava anche presso la Uberti Assicurazioni di via Diaz in città: anche i collaboratori dell’agenzia hanno condiviso il loro ricordo.

Proprio loro hanno diffuso i dettagli relativi al saluto a Paolo Novelli: per sua volontà non vi saranno esequie, fanno sapere. «Il nostro modo per onorare al meglio il suo ricordo sarà quello di continuare a lavorare con la precisione, dedizione e passione che Paolo ha sempre messo nel lavoro, facendo tesoro della lezione di positività e serenità che ha mantenuto sino alla fine. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo saprà trovare il proprio modo di ricordarlo».