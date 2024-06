Lovere diventa ancora «Il Borgo della Luce» e celebra la televisione italiana

Lovere si prepara a diventare per la quindicesima volta «Il Borgo della Luce», rendendo omaggio alla televisione italiana nel settantesimo anniversario dell’avvio della sua prima trasmissione.

Lovere celebra l’importanza che questo strumento ha rivestito e ancora oggi riveste nella nostra cultura e nella vita di ognuno di noi. Il tutto mediante un viaggio nella storia di questa grande invenzione, patrimonio dell’intera nazione, che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e non solo.

Protagonista dell’evento culturale in programma dal 22 giugno all’8 settembre, sarà la televisione contemporanea con alcuni dei volti più noti del panorama televisivo e un particolare omaggio a Raffaella Carrà e a Mike Bongiorno. Il progetto includerà una suggestiva proiezione artistico-scenografica a tema su oltre 10.000 mq di edifici della cittadina, con opere realizzate dal maestro Marco Lodola, e una vivace mostra dedicata alla TV allestita presso l’Atelier del Tadini di Lovere con opere dell’artista Sasha Torrisi.

«Lovere, Il Borgo della Luce… dove la Tv si fa Pop art» offrirà un’esperienza visiva e culturale. Gli edifici storici del borgo antico prenderanno vita con giochi di luce, illuminazioni artistiche e proiezioni d’arte che si trasformeranno in tele luminose riflettendosi nelle acque del lago.

Per il terzo anno consecutivo la parte artistica è realizzata in collaborazione con l’artista della luce Marco Lodola. «Ho rappresentato alcuni volti che sono ormai icone dell’immaginario popolare, personaggi anche attuali portati al futuro della Rai stessa. Un’esperienza bellissima, luminosa e indimenticabile. Spero che quest’anno la nostra luce e i colori portino la positività e pace di cui tutti abbiamo bisogno» racconta Lodola.

«La Notte Romantica»

«Lovere, il Borgo della Luce...dove la Tv si fa Pop art» prenderà il via sabato 22 giugno (in caso di maltempo l’inaugurazione verrà rimandata a domenica 23) con «La Notte Romantica», l’evento promosso a livello nazionale dall’associazione de «I Borghi più belli d’Italia» per celebrare l’amore, il romanticismo e l'arrivo del solstizio d’estate».

Il programma prevede una serie di eventi imperdibili dal tardo pomeriggio. In piazza Tredici Martiri, dj Laura Basile di Radio Number One allieterà il pubblico con musica live e dediche romantiche. In piazza Vittorio Emanuele II, situata nel centro storico, Oscar Strizzi incanterà i presenti con il suo spettacolo di Sand Art e Ombre Cinesi.

La serata offrirà anche l'opportunità di visitare la Galleria dell’Accademia Tadini, che resterà aperta in via straordinaria fino alle 21. Nel frattempo il Silence Teatro presenterà una performance a bordo della motonave storica «Capitanio», nello spazio d’acqua antistante piazza Tredici Martiri, via Tadini e piazza Garibaldi. La Torre Soca sarà animata dall'intrattenimento musicale di Roberta Selva.

Il preludio dell’evento si terrà presso l’Accademia Tadini con l’appuntamento del Festival «Onde Musicali sul lago d’Iseo» alle 17.30, eseguito da Fabio Bossi, seguito dalla visita tematica «Omnia Vincit Amor» dalle 18.30 alle 20. Il momento clou sarà alle ore 22 con l’accensione dell’illuminazione artistico scenografica accompagnata e seguita dal concerto del celebre pianista Davide Locatelli in piazza Tredici Martiri.

Dalle 19 presso la libreria Mondadori si terrà l’iniziativa «Spegni il cellulare e accendi l’amore per la lettura». Dalle 20.30 alle 22.30 saranno aperte al pubblico gratuitamente anche la Torre Civica e la Basilica di Santa Maria in Valvendra. Sarà inoltre possibile scoprire Lovere by night grazie ad una visita guidata da prenotare all’Infopoint al numero 035.962178. In occasione della Notte Romantica il lungolago di Lovere sarà chiuso al traffico delle auto dalle 20.30 alle 24 circa.

Per maggiori informazioni sul progetto «Lovere, il Borgo della luce» e per rimanere aggiornati sulle altre iniziative in programma durante l’estate è possibile seguire i profili social @lovereeventi su Facebook e Instagram e visitare il sito lovereeventi.it.

Altre iniziative

Nel mese di luglio, legate a questo progetto, si terranno due iniziative di grande rilievo. Dal 24 luglio all’8 settembre, all'Atelier Tadini, sarà allestita una mostra dedicata agli anni 70 anni della TV, con le opere di Sasha Torrisi, musicista che, oltre a essere chitarrista, ha sempre coltivato anche l’arte pittorica, crescendo al fianco di Marco Lodola. La mostra sarà un viaggio attraverso i suoi ricordi più belli, con opere pittoriche di pop-art che raccontano la storia della televisione, tra cui il primo evento trasmesso in diretta, lo sbarco sulla Luna, e riferimenti ad icone come Elvis Presley e Domenico Modu-gno.

Inoltre, il 27 luglio nella basilica di Santa Maria in Valvendra andrà in scena «Una ballata per Chiara», evento dedicato alla patrona delle comunicazioni, Santa Chiara, con la partecipazione dell’attrice di Zelig Ippolita Baldini.

Lovere Il Borgo della Luce e la mostra di Sasha Torrisi sono realizzati grazie al contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito del bando «Ogni Giorno in Lombardia».