Le tele di Manuel Cristani stregano Firenze e volano a Parigi

Per lui, dipingere è la vita. Manuel Cristani, 25enne di Castenedolo, nonostante la giovane età di strada ne ha già fatta parecchia: vincitore alcuni giorni fa di un importante premio di respiro internazionale svoltosi a Firenze, ora è pronto per la sua prossima esperienza: volare a Parigi per partecipare ad un evento artistico promosso alla Galerie Thuillier.

Le pagine della storia di Manuel però non sono tutte scritte con parole di gioia e soddisfazione: affetto da bipolarismo, malattia che lo ha portato a vivere giornate davvero buie, il giovane artista ha svolto un percorso di riabilitazione e ora è proprio lui un punto di riferimento e supporto per altre persone con fragilità, sia attraverso l’associazione CoLab sita alla torre Cimabue a San Polo, sia attraverso le pagine Instagram mcricompany e manuelcristani, dove non manca di raccontare il proprio vissuto, confrontandosi con chi desidera raccontarsi.

«La passione per l’arte l’ho sentita fin da quando ho dovuto scegliere la scuola superiore. Dal liceo artistico Oliveri, ho svolto poi il triennio di Pittura alla Laba di Brescia per concludere con un diploma accademico di secondo livello all’Aba di Verona. Fondamentali le figure di due docenti: Rinaldo Turati e Daniela Rosi, rispettivamente insegnanti di pittura a Brescia e a Verona, che mi hanno trasmesso solide basi e tanta passione, grazie alle quali ho trovato il mio stile, un realismo evocativo che parte dal reale e dal mio pensiero fino a trasfigurarsi nel campo della spiritualità e dell’emozione inconscia. La malattia mi ha segnato, ma sono riuscito a reagire: adesso cominciano pagine piene di felicità». A partire dalla collaborazione con Artexpò Gallery sono derivati la partecipazione e il riconoscimento ad un importante premio, il Grand Master of Art Giotto, a Firenze.

«Nel frattempo alcune delle mie opere - prosegue Cristani - sono entrate nella vetrina della casa d’aste ArsValue, con la quale parteciperò ad un evento in Vaticano a giugno. A fine mese invece, grazie alla curatrice e direttrice di PitturiAmo Anna Soricaro, sarò a Parigi due settimane per un’importante iniziativa d’arte».