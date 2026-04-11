L’arte del Giappone per due giorni in Franciacorta

Dalla Franciacorta al Sol Levante. È l’inusuale collegamento che Rovato celebra, in questi giorni, con il Giappone, grazie a due iniziative di grande respiro.

Si parte già oggi con l’inaugurazione (ore 17) nel Palazzo municipale di via Lamarmora, 7 della mostra «Il fascino dell’imperfetto», personale del ceramista Fausto Gervasi, dedicata alla suggestiva raku, arte giapponese risalente al XVI secolo che celebra l'imperfezione attraverso una cottura rapida fino a mille gradi. Uno shock termico che produce effetti irripetibili, diversi di volta in volta, tra forme uniche, irregolari ed evocative. La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 26 aprile: sabato, domenica, lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 a mezzogiorno. La personale è curata da Martina Polini, in collaborazione con Matteo D’Andrea, Brescia nel Piatto, Comune di Rovato e scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino, che in questi mesi festeggia i 150 anni di vita.

Sempre a Rovato ma domani, dalle 15 alle 18.30, Castello Quistini ospita il laboratorio di pittura giapponese «Sakura». Ospite d’eccezione Shoko Okumura, 43enne artista nipponica, la cui ricerca unisce la tradizione pittorica del Giappone e la cultura artistica italiana. I partecipanti al workshop (iscrizione obbligatoria su www.castelloquistini.com) saranno accompagnati in un percorso lento e armonioso, dedicato alla realizzazione di un’opera completa ispirata ai fiori di ciliegio, «simbolo universale – spiega, dal Castello di via Sopramura, il responsabile Andrea Mazza - della primavera e della delicatezza del tempo che passa. Durante la giornata verranno inoltre utilizzati materiali tradizionali giapponesi di fascino e pregio: carta Torinoko, inchiostro di china, acquerelli giapponesi e il prezioso Gofun».