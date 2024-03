«Il sogno dell’acqua» di Vera Bugatti al Parco dell’Acqua è stato svelato

Un grande acquario virtuale all’interno del quale un anziano con una lunga barba bianca e una bambina che abbraccia un polpo dai lunghi tentacoli evocano una visione onirica che è un omaggio a chi si prende cura dell’ambiente. Il racconto è il murales, inaugurato oggi al Parco dell’Acqua di Brescia, «Il sogno dell’acqua» di Vera Bugatti, artista bresciana che dal 2010 si occupa di arte urbana, creando pezzi anamorfici su asfalto-parete e installazioni in luoghi abbandonati.

«Ho preso tanta acqua, ma alla fine ci siamo riusciti. Uso spesso metafore nella mia arte - dice Bugatti - e simboli. In questo caso ho provato a creare una fiaba per i più piccoli. Il vegliardo barbuto dalla capigliatura folta è un provato e preoccupato Poseidone che non assomiglia all’iconografia classica con la quale lo conosciamo, ormai lontano dalla forza della divinità ellenica; accanto a lui la bambina tiene in braccio un polpo, ha lo sguardo alzato verso la luce, in un atteggiamento di attenzione e curiosità: è a lei che dedico questa opera e a tutti i giovani che si occupano e preoccupano dell’ambiente».

Terminata l’opera l’artista ha chiesto si visitatori cosa ci fosse di strano nell’opera: «Il pesce persico ha detto qualcuno - racconta Bugatti - , non hanno le bombole dell’ossigeno mi ha detto qualcun altro. L’anomalia invece è nella bambina: i suoi capelli non fluttuano, i vestiti sono fermi, la luce del suo volto è diversa da quella del vecchio. Volevo che fosse le la protagonista, è lei omaggiata. lei ferma nelle sue convinzioni e nel suo sogno».

Un progetto voluto da Ambiente Parco per l’anno della cultura: «Ambiente parco ha pensato di portare un po’ di cultura scientifica nell’anno della cultura. In questo caso con l’arte - spiega Elisa Cazzago, direttrice di Ambiente Parco - . Questi sarà un ricordo che rimarrà almeno per un po’. L’abbiamo voluto tanto e alla fine ce l’abbiamo fatta. L’abbiamo voluta inaugurare proprio nella giornata mondiale dell’acqua per celebrarla al meglio».