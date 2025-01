Franco Rinaldi: «A Brescia manca un museo d’arte contemporanea»

Giulia Camilla Bassi

Per l’artista le opere «possono esistere solo grazie allo sguardo di chi le osserva»: ecco perché nel tempo le ha donate all’Ateneo, all’UniBs e al Vittoriale, tra gli altri, come racconta in questa intervista

4 ' di lettura

L'arte di Franco Rinaldi

L'arte di Franco Rinaldi

L'arte di Franco Rinaldi

L'arte di Franco Rinaldi

L'arte di Franco Rinaldi

L'arte di Franco Rinaldi

Alda Merini, per cui disegnò la copertina per «La vita facile», definì le sue composizioni «belle, strategiche e felici», descrivendone in sole tre parole la lirica di rara delicatezza che da sempre ne caratterizza la ricerca artistica. L’artista bresciano Franco Rinaldi è un poeta generoso, capace di incantare con il suo surrealismo magico, che sonda in profondità l’animo umano. La recente esposizione «Segni Incisi», nata dalla donazione dell’artista all’Ateneo di Brescia, ha rappresentato un’o