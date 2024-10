Fotografia contemporanea: esposizioni e incontri d’autunno al Mo.Ca.

Dall’11 ottobre al 18 dicembre 2024: sono queste le date da segnare in agenda per il ciclo di mostre della prima edizione di Foco, «Exposing Contemporary Photography», iniziativa nata dalla collaborazione tra il Centro per le Nuove Culture Mo.Ca, Ma.Co.F e Laba.

Alla open call per giovani fotografi e fotografe hanno risposto numerosi artisti e collettivi under 35. Un comitato scientifico presieduto da Gianni Berengo Gardin ne ha selezionati 40 (38 artisti e due collettivi), per dare un’ampia panoramica sulle ricerche più attuali nel campo della fotografia.

La seconda inaugurazione

I 40 progetti sono stati suddivisi in cinque mostre, ciascuna con una propria identità e un focus tematico. La prima si è tenuta dall’11 al 23 ottobre (a esporre sono stati Avigo Luca, Bormioli Paola, Bruni Irene, Collettivo Undique, Falchetti Erik, Ferretti Chiara, Gonnelli Lorenzo e Levite Max).

La seconda inaugurazione si terrà sabato 26 ottobre alle 18.30 e a esporre saranno Benetollo Andrej, Beqiri Livia, Blasi Maila, Castelli Marco, Colombo Giacomo, Rizzello Sharon, Sorrentino Jessica e Zerbinati Marco.

Le successive tre esposizioni si svolgeranno dal 9 al 20 novembre, dal 23 novembre al 4 dicembre e dal 7 al 18 dicembre.

Gli incontri

FOCO, spiegano gli organizzatori, vuole essere soprattutto un contributo al dibattito sulla fotografia contemporanea, stimolando la riflessione sul ruolo dell’immagine nella società odierna. Con questo intento sono stati organizzati anche dei talk: il primo si svolgerà giovedì 24 ottobre alle 17.30.

A ingresso libero, porterà in Sala Danze (sempre a Mo.Ca) l’incontro «Oltre lo scatto: evoluzioni e tendenze nella fotografia contemporanea», con gli interventi della fotografa Antonella Monzoni e del critico e direttore della rivista «Fotographia» Maurizio Rebuzzini (modererà Renato Corsini).

Maurizio Rebuzzini

Gli altri due incontri si terranno il 16 novembre alle 19 presso l’Informagiovani di Mo.Ca («Meta-fotografia, post-fotografia, post-fotografico. Imparare (con) le immagini», con la curatrice Francesca Lazzarini, gli artisti Alessandro Sambini e Simone Santilli e il curatore Andrea Tinterri) e il 13 dicembre alle 18 sempre all’Informagiovani («Estensioni della fotografia contemporanea» con Sara Benaglia, saggista; Irene Fenara, artista; Carlo Sala, curatore; e Mauro Zanchi, critico d’arte).