Fotografe e fotografi under 35 avranno un nuovo spazio espositivo al Mo.Ca di Brescia

Fotografe e fotografi under 35 avranno un nuovo spazio espositivo a Brescia. A ospitarlo sarà Mo.Ca, Centro per le Nuove Culture in via Moretto, che con il Centro della Fotografia Italiana Ma.Co.F e LABA Accademia di Belle Arti ha indetto una open call per fotografi tra i 18 e i 35 anni.

L’indagine fotografica

La prima edizione di «FOCO - Exposing Contemporary Photography» vuole «indagare i confini del linguaggio fotografico presente e futuro», spiegano dall’organizzazione, che invita i ragazzi e le ragazze a inviare le proprie immagini (che non hanno limiti per quanto riguarda soggetto, stile e formato, e che quindi possono spaziare dalla stampa fotografica all’installazione con tecnica mista). A valutare le opere sarà un comitato scientifico presieduto dal decano della fotografia italiana (e presidente di Ma.Co.f) Gianni Berengo Gardin, con la partecipazione del direttore della rivista FOTOgraphia Maurizio Rebuzzini.

Selezione ed esposizione

Gli autori e le autrici selezionati saranno dieci e vedranno le proprie opere esposte a rotazione con una mostra ogni 15 giorni dall’11 ottobre al 18 dicembre 2024, proprio all’interno di Mo.Ca., nello spazio FOCO dedicato, ovvero una delle otto salette del Ma.Co.f. «Ogni autore», spiega il direttore del Ma.Co.f Renato Corsini, «può esporre fino a dieci fotografie, oppure un’installazione unica. Vogliamo dare ai giovani uno spazio in cui esporre il proprio lavoro nella sua completezza (e non una foto sporadica), in un luogo prestigioso come Palazzo Martinengo Colleoni. In questo momento in cui la fotografia sta vivendo un momento di storico cambiamento con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, anche se la rilettura della storia andrebbe fatta a posteriori mi sembrava giusto documentare la trasformazione in atto, invitando i fotografi più giovani per avere il polso della fotografia contemporanea. Anche per questo abbiamo coinvolto LABA: studenti e studentesse, che sono invitati a partecipare, sono un buon campione da cui partire».

L’idea, dice Corsini, è proporre l’open call ogni anno, esponendo continuamente i giovani autori under 35. Il modulo di candidatura (per fotografi da tutta Italia) va inviato entro il 15 settembre ed è disponibile su www.morettocavour.com/foco/, pagina alla quale sono presenti anche tutte le altre informazioni.