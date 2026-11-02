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«Salvaci, Signore!»: da Spazio Contemporanea l’arte denuncia il potere

Fino al 7 novembre, nella mostra curata da Jota Castro, con ironia e provocazione Fabio Perino indaga i meccanismi della violenza e le contraddizioni della società attuale
Giulia Camilla Bassi
Una delle opere di Fabio Perino esposte da Spazio Contemporanea
Una delle opere di Fabio Perino esposte da Spazio Contemporanea

Non è un’arte che cerca di rassicurare, né tantomeno di compiacere lo sguardo, quella di Fabio Perino. Al contrario, rimette in discussione le certezze del presente, ne espone le contraddizioni e ne denuncia le storture. «Salvaci, Signore!», ospitata fino al 7 novembre da Spazio Contemporanea, è anzitutto una dichiarazione d'intenti. Lo è anche la scelta del curatore Jota Castro, artista franco-peruviano, già scuderia Minini, con un passato diplomatico alle Nazioni Unite, che ha posto la critica politica e sociale al centro della propria ricerca.

Il percorso

Nove opere inedite compongono un percorso pervaso da amara ironia, in cui Perino smaschera i meccanismi del potere e le forme (più o meno manifeste) di sopraffazione fisica e psicologica dei nostri tempi. Ad accogliere il visitatore sono tre lavori che fissano subito il tono della mostra. «Ram Ram Ram» evoca le prevaricazioni della vita quotidiana attraverso le forme macabramente giocose di un parco divertimenti costruito con scudi e manganelli. In «Cum Panis» un pane dalla forma fallica condensa il rapporto tra violenza, dominio patriarcale e condivisione. «Perform & Repeat» sposta, invece, l'attenzione sull'esistenza nell’era di Tik Tok, sequenza di atti performativi continuamente reiterati.

Fabio Perino da Spazio Contemporanea
Fabio Perino da Spazio Contemporanea

La riflessione assume una dimensione geopolitica in «Liquid Supremacy», una delle opere più eloquenti: un irrigatore modificato mette in movimento le figure dei grandi (o piccoli?) della terra ridotti a marionette, grotteschi nel loro stesso potere che li domina e li controlla. Potente anche l’opera «Who's Next?» che riporta su una lastra di vetro i nomi degli 802 giornalisti uccisi tra il gennaio 2020 e il giugno del 2026. Il riferimento al gioco delle tre carte trasforma l'azzardo in una domanda inquietante sulla libertà d'informazione.

Who's next? Di Fabio Perino
Who's next? Di Fabio Perino

Perino non cerca la neutralità, né lascia dubbi sulla posizione da cui osserva il mondo. La forza della sua poetica rende visibili meccanismi ai quali l’abitudine rischia di renderci insensibili. E dietro il sarcasmo e l’apparente leggerezza di alcune opere affiora una domanda più scomoda: quanto di ciò che accettiamo come normale è il risultato della nostra assuefazione?

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