Due nuovi murales in via Morosini: sono di Agus Rùcula e NSN997

Il grande museo d’arte urbana a cielo aperto che sta diventando Brescia si è arricchito in questi giorni di due nuove opere, grazie a LINK - urban art festival, che stavolta ha pensato a un percorso di progettazione partecipata per trasformare gli spazi comuni di via Morosini a Brescia attraverso l'arte e la cultura, facendo curare l’intervento dall'Associazione True Quality in collaborazione con la Cooperativa Manolibera.

Gli artisti

Agus Rùcula, artista argentina formatasi a Buenos Aires e residente in Italia, è conosciuta per la sua attenzione al linguaggio del corpo. Le sue opere, che combinano colore e movimento, esplorano la diversità delle forme fisiche e degli atteggiamenti umani. Per via Morosini ha creato un murale che rappresenta oggetti personali dei residenti, simboleggiando le loro emozioni e storie condivise, e stimolando un senso di appartenenza collettiva nello spazio pubblico.

NSN997, street artist italiano residente a Madrid, si dedica a rappresentare la collettività attraverso «Positive Pattern», una serie di opere che mirano a creare una società coesa e solidale. Nel suo murale bresciano ha coinvolto i residenti raccogliendo immagini storiche e moderne per rappresentare la comunità locale, con l’obiettivo di promuovere l'identità condivisa e la coesione sociale.

Il progetto sul quartiere

Le opere artistiche e le iniziative culturali progettate insieme ai residenti sono pensate per valorizzare i cortili comuni dei complessi abitativi, trasformandoli in luoghi di incontro e scambio. Grazie a questa sinergia tra arte e partecipazione, l’obiettivo del progetto è quello di costruire un legame più forte tra gli abitanti e il loro quartiere, offrendo nuovi strumenti di espressione e una rinnovata consapevolezza del valore dello spazio pubblico.

All'inizio del 2024 è stato quindi avviato un percorso di ascolto e coinvolgimento dei residenti del quartiere, parallelamente a una serie di incontri con la comunità. In collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, è stato sviluppato un questionario rivolto agli abitanti: i risultati hanno portato alla creazione di un report di progetto che ha fornito una panoramica storica e sociale del quartiere, ma soprattutto ha permesso di tracciare un «quadro dei bisogni». Il report è stato realizzato grazie al contributo della professoressa Silvia Golia del Dipartimento di Economia e Management, con la collaborazione di Barbara Badiani, Giulia Lanza e Marco Alioni. A quel punto, documento alla mano, si è indetta un’open call pubblica per artisti e progettisti interessati a contribuire al rinnovamento del quartiere.

L'open call prevedeva la possibilità di presentare progetti per due tipi di interventi. Il primo riguardava la realizzazione di un dipinto murale su una delle facciate degli edifici del quartiere. Il secondo consisteva nella rifunzionalizzazione delle aree comuni.