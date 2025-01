Come sarà la mostra sulla Belle Époque a Palazzo Martinengo

Giulia Camilla Bassi

Energia e raffinatezza tra Otto e Novecento saranno le protagoniste dell’esposizione che verrà inaugurata a Brescia il 25 gennaio 2025

2 ' di lettura

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Belle Époque: le opere in mostra a Palazzo Martinengo - Ufficio stampa Clp - www.mostrabelleepoque.it

È ormai consuetudine per Palazzo Martinengo inaugurare la stagione delle grandi mostre italiane. Lo fa anche quest’anno con «La Belle Époque. L’arte nella Parigi di Boldini e De Nittis», a cura di Francesca Dini e Davide Dotti. Lucio Fontana, Man Ray, Munch: le mostre da vedere nel 2025 L’epoca in mostra Dal 25 gennaio al 15 giugno, le sale dello storico palazzo bresciano si apriranno per accogliere i capolavori degli artisti che più di tutti hanno saputo raccontare uno dei periodi più affascina