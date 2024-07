C’è un biglietto unico per i musei di Brescia e del Garda

C’è una freccia in più all’arco dei musei cittadini: fondazione Brescia Musei, infatti, ha aderito a One Garda ticket, questo vuol dire che il turista del lago di Garda che vuole crearsi un percorso di visita tra Brescia, Mantova e Cremona troverà, tra i 50 musei e attrazioni proposti sul sito, anche Santa Giulia, il Parco archeologico di Brescia romana, la pinacoteca Tosio Martinengo, il museo del Risorgimento e il museo delle Armi Luigi Marzoli.

Servizio

L’ingresso di fondazione Brescia Musei nella piattaforma di One Garda ticket, il progetto culturale promosso e realizzato dall’associazione GardaMusei, è importante per il turismo cittadino, ma anche per il messaggio che si dà al turista che, a volte, non conoscendo il territorio, fa fatica ad orientarsi. Offrendo una panoramica unica delle proposte si fornisce un’immagine di unità e si aiuta il visitatore che si trova davanti una vera e propria vetrina da sfogliare.

Vediamo come funziona. Basta andare sul sito e crearsi il proprio percorso di visita. Facciamo un esempio: un giorno si può visitare Palazzo Te, l’altro la limonaia di Tignale la mattina e il Vittoriale il pomeriggio e, un altro ancora, i musei della città di Brescia. La comodità è doppia: tutti questi biglietti finiscono in un unico carrello, si pagano tutti insieme e si riceve un solo biglietto; vantaggio non trascurabile il fatto che più biglietti si acquistano e più sconti si ottengono. Disponibili anche pacchetti.

«Grazie alla piattaforma di One Garda ticket i musei bresciani si pongono in relazione diretta con gli utenti e il pubblico del Garda - dice la presidente di Fondazione Brescia Musei Francesca Bazoli -: ciò rappresenta una grande opportunità dal punto di vista della valorizzazione del nostro patrimonio e modalità per alimentare preziosi rapporti con le istituzioni gardesane, in primis con Il Vittoriale degli Italiani.

«Per la prima volta i musei del Garda e i musei di Brescia si uniscono in un progetto comune per dare vita a un’offerta culturale e turistica di grande valore - sottolinea Giordano Bruno Guerri, direttore Generale di GardaMusei e presidente del Vittoriale -. Stiamo arricchendo la proposta sempre più articolata di One Garda ticket».