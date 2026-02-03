L’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti ha vinto il Romics d’Oro
Il bresciano Lorenzo Mattotti, autore di opere fondamentali come «Fuochi» e «Il signor Spartaco», illustratore per The New Yorker e regista del film d’animazione «La famosa invasione degli orsi in Sicilia», sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro nel corso della 36^ edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile presso Fiera Roma.
La carriera
Nato a Brescia nel 1954, Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale, autore capace di attraversare e reinventare i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione, dell’arte visiva e del cinema, dando vita a un immaginario poetico e inconfondibile che ha segnato profondamente la cultura visiva contemporanea.
Con il conferimento del Romics d’Oro sarà celebrato lo straordinario percorso artistico di Mattotti, la costante tensione alla ricerca e la rara sensibilità con cui riesce a far vibrare ogni immagine di vita e immaginazione.
