Giornale di Brescia
Abbonati
Arte

L’illustratore bresciano Lorenzo Mattotti ha vinto il Romics d’Oro

L’artista, che ha firmato copertine per il New Yorker e autore (tra gli altri) di «Fuochi» e «Il signor Spartaco», riceverà il riconoscimento in occasione della 36esima edizione del festival del fumetto a Roma
Lorenzo Mattotti - Foto G. Gluecklich
Lorenzo Mattotti - Foto G. Gluecklich
AA

Il bresciano Lorenzo Mattotti, autore di opere fondamentali come «Fuochi» e «Il signor Spartaco», illustratore per The New Yorker e regista del film d’animazione «La famosa invasione degli orsi in Sicilia», sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro nel corso della 36^ edizione di Romics, in programma dal 9 al 12 aprile presso Fiera Roma.

La carriera

Nato a Brescia nel 1954, Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale, autore capace di attraversare e reinventare i linguaggi del fumetto, dell’illustrazione, dell’arte visiva e del cinema, dando vita a un immaginario poetico e inconfondibile che ha segnato profondamente la cultura visiva contemporanea.

Con il conferimento del Romics d’Oro sarà celebrato lo straordinario percorso artistico di Mattotti, la costante tensione alla ricerca e la rara sensibilità con cui riesce a far vibrare ogni immagine di vita e immaginazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Lorenzo MattottiRomics d'OroRomaarte
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario