È di nuovo del bresciano Lorenzo Mattotti la copertina sul New Yorker

Fumettista, illustratore e artista: stiamo parlando del bresciano Lorenzo Mattotti che ha realizzato, per il numero del 18 agosto, la copertina di una delle riviste più prestigiose del giornalismo mondiale, il New Yorker. Di nuovo. Sì, perché non è la prima volta che Mattotti firma il periodico statunitense: l’ultima volta fu nel 2021, quando l'artista, in occasione della riapertura della ruota panoramica del Luna Park a Coney Island, a New York, realizzò un’immagine che ritraeva due innamorati nell’atto di baciarsi mentre giravano sulla ruota. Oggi il 71enne, con «Summer Rays: The Art of Wandering», ha dato vita a un’illustrazione che vuole rappresentare, invece, una delle attività più comuni da fare d’estate: camminare in mezzo alla natura.

La copertina del New Yorker firmata da Lorenzo Mattotti

Il significato

L’illustrazione, secondo quanto riporta il New Yorker, mette in luce i sospiri, i suoni e gli odori che emergono quando si entra in contatto con la natura. «Nella mia famiglia tutti amano fare escursioni di una settimana in mezzo al verde – commenta Mattotti –. Io non le faccio, ma cerco di catturare come possa essere l’esperienza attraverso la mia immaginazione».

Lorenzo Mattotti - Foto G. Gluecklich

L’immagine coglie due persone, un uomo e una donna, mentre passeggiano lungo un sentiero che pare essere una salita lunga e ripida. Le figure, si potrebbe dedurre dall’abbigliamento, appaiono proprio come due escursionisti professionisti: con bastoni telescopici, scarponcini da trekking e zaino sulle spalle. Il duo attraversa un fiume di colori densi. Qual è la loro meta? Dove si trovano? Sono domande che arrivano spontanee, ma la cui risposta conta poco. Ciò che l’artista vuole mostrare allo spettatore è l’esperienza del cammino.

Chi è Lorenzo Mattotti

Lorenzo Mattotti nasce a Brescia nel 1954 e sin da una tenerà età inizia a realizzare fumetti: i primi furono nel ‘75 sulle testate francesi Biblipop e Circus. In Italia l’esordio avviene lo stesso anno sulla rivista comasca di controcultura King Kong. Qualche anno dopo, nel ‘84, realizza il fumetto «Fuochi», grazie al quale otterrà numerosi premi internazionali.

Una delle scene del film di Lorenzo Mattotti

Mattotti è anche regista e tra le opere prodotte ricordiamo «La famosa invasione degli Orsi in Sicilia»: film d’animazione basato sul romanzo di Dino Buzzati che si è aggiudicato il primo premio nella sezione lungometraggi nella 24esima edizione di «Cartoons on the Bay». Oggi l’artista vive Parigi, dove continua a lavorare per teatro, cinema e televisione, esportando le sue opere in tutto il mondo.