Art bonus, il restauro della Veduta di Angelo Inganni terzo in Italia

Il restauro del capolavoro di Angelo Inganni, maestro bresciano dell’Ottocento lombardo, Veduta di Villa Richiedei, si è aggiudicato il terzo posto su 381 a livello nazionale al Concorso Art Bonus 2024 con 6.950 voti, primo progetto classificato se si considerano solo i restauri.

I progetti ammessi alla prima fase eliminatoria sul sito artbonus.gov.it erano 381 mentre 40 hanno partecipato alla votazione finale su Facebook e Instagram di Art Bonus.

I like raccolti dai progetti finalisti del concorso sono 72.220, mentre i voti per i protagonisti della prima fase sul sito erano stati 152.109, per un totale di 224.239 voti complessivamente espressi nell’VIII edizione del concorso.

L’opera

Veduta di Villa Richiedei, opera concessa da Fondazione Brescia Musei in comodato al Comune di Gussago per i prossimi anni, per la sua massima sede di rappresentanza civica, è stata restaurata da Paola Abeni e Monica Guerra, grazie al finanziamento delle Storiche Farmacie di Gussago e di Bcc Brescia, per la mostra Angelo Inganni tra Brescia e Gussago (1850 – 1880), a cura di Luciano Anelli e Federico Troletti (Catalogo Compagnia della Stampa), allestita nella chiesa di San Lorenzo a Gussago dal 23 settembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Il concorso

Il concorso è organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione–LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus (legge n. 106/2014), la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65% e è stato ideato nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

I dati aggiornati al 18 marzo sulla piattaforma Art Bonus relativi alle erogazioni raccolte ammontano a oltre 914 milioni, per un totale di oltre 40.000 mecenati, 2.600 enti beneficiari e oltre 6.300 interventi pubblicati.