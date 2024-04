Arriva il primo festival bresciano dedicato agli sticker: tra storia, arte e divertimento

Bianca Terzoni

L'appuntamento è sabato 6 aprile alle 16 negli spazi della biblioteca Uau in via Milano

5 ' di lettura

Sticker disegnati - © www.giornaledibrescia.it

A Brescia arriva il primo festival dedicato agli sticker. «Uau Sticker Festival» prenderà il via questo sabato, 6 aprile, dalle 16 negli spazi della biblioteca Uau in via Milano. Arte, musica e incontri: il festival sarà l’occasione per presentare gli sticker di «Brescia adesiva», un’iniziativa che è riuscita a raccogliere migliaia di adesivi provenienti da tutto il mondo. Una storia che nasce tra l’Egitto e l’America Conosciuti da tutti e utilizzati per decorare, informare e lanciare messaggi,