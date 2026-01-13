Giornale di Brescia
Architetture che raccontano la Valcamonica: la mostra a Brescia

Prosegue il percorso espositivo dedicato alla valorizzazione delle architetture contemporanee promosso dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Prosegue il percorso espositivo dedicato alla valorizzazione delle architetture contemporanee nei diversi territori della provincia, promosso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia. La prima tappa, «Architettura e Territorio – 1.6 Valle Camonica» è allestita fino al 31 gennaio nella galleria monumentale della sede dell’Ordine in palazzo Martinengo delle Palle, in via S. Martino della Battaglia 18.

Il progetto

Questa edizione d’esordio, realizzata in collaborazione con Associazione Architetti Camuni ODV | ArCa, ha preso avvio dal progetto diSEGNI 2025 – Visioni di architetti e prospettive di comunità, ideato da ArCa nell’ambito del Festival all’insù, promosso dalla Comunità Montana di Valle Camonica con il sostegno del Ministero della Cultura.

Protagonista del percorso la Valle Camonica, con un racconto inedito del territorio attraverso le architetture dei progettisti locali, che offre una pluralità di sguardi sulla trasformazione dello spazio costruito. La tappa bresciana «Architettura e Territorio – 1.6 Valle Camonica» presenta una selezione di architetture contemporanee che ne raccontano trasformazioni e le interpretazioni progettuali.

Sei esposizioni

L’esposizione segna l’avvio ufficiale del nuovo ciclo espositivo dell’Ordine, con la proposta di sei appuntamenti dedicati alle differenti macroaree bresciane, volto a esplorare la relazione tra architettura e territorio attraverso uno sguardo ravvicinato ai contesti locali.

Un progetto che ambisce a valorizzare il lavoro dei progettisti della provincia, favorendo la conoscenza reciproca tra comunità professionali e rafforzando la consapevolezza del ruolo culturale, sociale e paesaggistico dell’architettura contemporanea. La mostra resta visitabile gratuitamente, festivi esclusi, dalle 9 alle 19 fino al 31 gennaio.

  3. Ricarica la pagina se necessario