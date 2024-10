Alla Poliambulanza i sogni delle persone fragili si colorano

I dipinti, una trentina, sono l’esito di un percorso creativo proposto dalla Cooperativa Il Vomere di Travagliato ai propri ospiti, persone fragili e con disabilità, assieme all’artista Toni Sinardi, in arte Kobler.

Pennellate astratte di colori che si fondono a tele infinite e a materiali di recupero, per raccontare storie uniche e contribuendo ad abbattere le barriere. Quadri realizzati dai ragazzi ospiti della cooperativa che sono riuniti in una mostra visitabile fino a fine ottobre in Poliambulanza, nella galleria centrale.

L’obiettivo è favorire l’inclusione attraverso l’arte e la pittura. Perché per le persone disabili, come sottolinea Leonardo Piovanelli, educatore della cooperativa e responsabile del progetto, l’arte può abbattere barriere, «è un modo per i nostri ospiti per esprimersi, per raccontare come vedono il mondo».

L'inaugurazione della mostra - © www.giornaledibrescia.it

Conferma Sinardi: «Ogni volta che andiamo in laboratorio nei ragazzi c’è una grande carica vitale. Trascorrere del tempo con loro per me è un’esperienza insostituibile». Il Vomere opera da quarant’anni. La presidente, Caterina Fabiana Galdini, spiega: «L’obiettivo è realizzare momenti di valorizzazione delle loro aspettative, dei loro sogni e diritti. La fragilità rappresentata dalle persone con disabilità è da intendere non solo come soggettività da tutelare e assistere, ma anche come rappresentazione più profonda e significativa dell’essenza di ognuno di noi». Fondazione Poliambulanza da diversi anni organizza percorsi culturali e artistici all’interno della rassegna Ospedale Luogo di Cura e Cultura.

«Grazie agli artisti che hanno arricchito la nostra galleria con le loro opere – dice il presidente della Fondazione, Mario Taccolini – . Riconduce alla visione di Poliambulanza, a una mission iniziata nel 1903 come poliambulatorio per i più fragili al Carmine. La missione del nostro ospedale è quella di essere uno spazio accogliente e ospitale, che intende prendersi cura non solo del corpo ma anche dell’anima delle persone».