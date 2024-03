Ad Abu Dhabi la mostra sul manierismo di Lavinia Fontana, tra le opere anche quelle di Anna Botticini

È stata inaugurata, nei giorni scorsi, al The Gate at DIFC - West Lobby di Abu Dhabi la mostra d'arte «Lavinia», promossa dall'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il DIFC (Dubai International Financial Centre) di Dubai. L'esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 30 marzo, è stata realizzata da un team di curatori internazionali diretto da Alejandra Castro Rioseco con il co-curatore speciale Matteo Sormani.

Attraverso un ensemble di voci artistiche femminili, trasporta il pubblico nel periodo barocco dell'Italia del XVI secolo (o tardo manierismo), con opere esclusivamente di donne artiste. In particolare, la mostra è ispirata all'opera della famosa e iconica pittrice manierista Lavinia Fontana, che produsse oltre 125 opere d'arte, di cui solo 34 sono state recuperate con la sua firma originale.

L'opera di Lavinia Fontana ispirerà e guiderà il filo conduttore della mostra, con quattro artiste italiane emergenti - Anna Botticini di Brescia, Mara Fabbro di Castello d'Aviano in Friuli, Isadora Capraro di Vercelli e Silvia Giordani di Vicenza - invitate ad esporre opere con lo stesso tema e tecnica e ad offrire una nuova prospettiva sull'epoca barocca.