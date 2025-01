A Brescia nel 2025 la prima mostra antologica italiana di Joel Meyerowitz

Joel Meyerowitz è una figura di spicco nella fotografia contemporanea: nato a New York nel 1938, è noto per il suo contributo pionieristico nell’uso del colore nella street photography.

La sua carriera, che abbraccia oltre sei decenni, sarà celebrata in una mostra antologica al museo di Santa Giulia a Brescia, da marzo ad agosto 2025. Le opere in mostra saranno 90: un numero importante, per ripercorrere in maniera esaustiva tutta la carriera del fotografo americano, dagli anni Sessanta a oggi.

La mostra a Brescia

Curata da Denis Curti e realizzata in collaborazione con il Joel Meyerowitz Photography Archive di New York, l’esposizione sarà la prima vera antologica dedicata a Meyerowitz in Italia, con una panoramica completa del suo percorso artistico.

Negli anni Sessanta, Meyerowitz si distinse come uno dei giovani fotografi d’avanguardia più interessanti di New York, insieme a figure come Robert Frank, Garry Winogrand e Diane Arbus. La sua innovazione principale consisté nell’introduzione del colore nella fotografia di strada, ridefinendo il genere e catturando la complessità del mondo moderno in modo vivido e dettagliato.

Le opere esposte

La mostra sarà organizzata per capitoli tematici, con molte delle immagini iconiche che hanno segnato la carriera di Meyerowitz. Ci saranno anche gli autoscatti realizzati durante il lockdown del 2020, presentati per la prima volta in Italia, opere recenti che evidenziano come per Meyerowitz la fotografia possa fungere da mezzo di riflessione sul vissuto individuale e collettivo, permettendo una riscoperta profonda del presente.

La mostra si terrà al museo di Santa Giulia in via dei Musei 81/b a Brescia da marzo ad agosto 2025. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione Brescia Musei al numero 030 8174200 o via email all’indirizzo cup@bresciamusei.com. Il catalogo della mostra sarà edito da Skira.