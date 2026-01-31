A Cellatica biglietto ridotto per il compleanno della Casa Museo Zani
Il sesto compleanno lo festeggerà il 5 febbraio 2026, giorno in cui la stessa Carolina Zani avrebbe compiuto gli anni. E per l’occasione, la Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani verrà aperta al pubblico con biglietto ridotto.
Il biglietto e le mostre
I visitatori potranno acquistare il ticket agevolato per accedere negli spazi della Casa Museo di Cellatica, in via Fantasina, da martedì 3 a domenica 8 febbraio. Oltre alla collezione permanente, in questo periodo è allestita la mostra «Tiepolo e Pellegrini, La luce nella pittura veneziana del Settecento», visitabile nella sala delle temporary exhibitions.
Il biglietto costa 10 euro per tutti ed è prenotabile telefonando allo 0302520479 o scrivendo una mail a info@fondazionezani.com.
