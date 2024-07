Zanotti: «Al mio debutto a "Casa Verdi" l’antica ebbrezza della musica»

Nella casa di riposo d’artista il tenore bresciano nato a Villa Carcina ripercorre la sua vita: da voce del coro Rai al ruolo di direttore

3 ' di lettura

Angelo Zanotti si esibisce alla «Casa Verdi» dove ora risiede © www.giornaledibrescia.it

«Ma questo Cassio è un portento!». Carnevale 1971. Al Teatro Grande di Brescia, mentre assiste alle prove, Carlo Bergonzi non riesce a trattenersi. Quelle sere va in scena l’Otello di Verdi, con Mario Del Monaco protagonista. Il suo luogotenente, Cassio, è interpretato da Angelo Zanotti. Classe 1938, calciatore mancato prima (nel 1953 esordisce nella Nazionale Italiana under 16, ma una frattura al menisco lo costringe ad abbandonare l’attività sportiva), tenore affermato poi. Nativo di Villa Car