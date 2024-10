Alan Friedman: «Harris o Trump, prepariamoci al declino degli Usa»

Nicola Rocchi

Ospite a Brescia, il giornalista si è detto pessimista: «Si va verso una guerra civile a bassa intensità. L’Europa? Una Disneyland per cinesi»

3 ' di lettura

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Alan Friedman all'Auditorium San Barnaba - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Una «controstoria dell’America» che denuncia, senza sconti per nessuno, il «fallimento della leadership americana in alcuni snodi cruciali della storia» e ne profetizza il «declino inesorabile». Alan Friedman non ha lasciato molte speranze al pubblico venuto ad ascoltarlo all’incontro di Dopo Librixia nell’auditorium San Barnaba, in città. Il giornalista e conduttore televisivo statunitense – oggi anche ballerino nella trasmissione «Ballando con le stelle» – ha presentato il libro «La fine dell’