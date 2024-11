Al Museo Nazionale della Fotografia c’è una fotocamera tutta d’oro

Il Museo Nazionale della Fotografia in contrada del Carmine a Brescia arricchisce la sua collezione permanente con un nuovo pezzo d’alto valore storico e culturale: la Nikon FA Gold 24k, un modello esclusivo raro e significativo.

L’edizione speciale

La Nikon FA Gold è stata creata per celebrare la vittoria del modello Nikon Fa al «Camera Grand Prix 84». Solo 2000 unità – alcune fonti dicono addirittura 500 – furono prodotte in tutto il mondo. Ecco perché è un oggetto molto ricercato da collezionisti e appassionati.

Placcata in oro 24 carati, presenta anche un rivestimento in pelle di lucertola e una targhetta commemorativa. L’obiettivo Nikkor Ais 50mm - F/1.4, con numero seriale 5522807, presenta un anello di montaggio dorato e un copriobiettivo personalizzato con la scritta «Nikon» sempre in oro. A completare il set ci sono le scatole originali, una copertura in velluto e il manuale d’uso.

Il dono

La fotocamera è stata donata al museo da un fotografo che la vinse nel maggio 1984 come «Photographer of the Year».