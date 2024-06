Al Museo Lechi di Montichiari abiti e dipinti raccontano la storia della moda

Serena Filippini

Il periodo rappresentato è quello compreso tra il Cinquecento e l’Ottocento: la mostra «Ritratto di signora» durerà fino al 21 luglio. La curatrice Virginia Hill: «Anche in passato il gusto era dettato dalle celebrità»

3 ' di lettura

Nelle sale gli abiti d'epoca sono accostati ai dipinti - © www.giornaledibrescia.it

«Oggi c’è chi vede l’omologarsi ai grandi brand o ai gusti delle celebrities come indicatore di un’epoca superficiale e consumista; ma non sono sicura che nei tempi passati fosse molto diverso, ad esempio in Italia, dalla seconda metà del 1600, si seguivano le mode francesi a qualsiasi costo!». Così Virginia Hill, studiosa italo-inglese del costume e della moda, docente all’Istituto Marangoni di Milano e all’Università di Bergamo, riflette sugli spunti che offre la mostra «Ritratto di signora»,