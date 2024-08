Acrobati, clownerie e musica: il circo contemporaneo alla Rocca di Lonato

Uno spazio dedicato ai giochi di abilità per adulti e bambini, una sezione «circo-famiglia» e tantissimo altro: la Rocca torna a essere capitale del circo contemporaneo grazie a Lonato in Festival, in scena da domani a domenica.

Le novità

Formula che vince non si cambia, ma anche qualche novità per la dodicesima edizione della rassegna dedicata al circo contemporaneo, agli artisti di strada e al teatro di figura.

La manifestazione, infatti, sarà aperta al pubblico dalle 18 a mezzanotte ogni sera, con biglietto d’ingresso a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini da 4 a 14 anni. È gratis per i più piccoli.

Tra le novità, una chicca casuale: una sezione «circo-famiglia» con alcune famiglie del circo. È il caso della Family Camus, composta da due ironici acrobati noti in tutto il mondo, l’americano Henry Camus e la svizzera Gaby Schmutz, e dai due figli, ma anche della compagnia Teatro Viaggiante, che proporrà lo spettacolo «La famiglia Mirabella»: in scena ci saranno tutti i componenti dell’omonima famiglia di artisti.

I laboratori per bambini e adulti

Altra novità: nell’ambito del grande spazio riservato al divertimento dei bambini, che prevede spettacoli a loro espressamente dedicati, ma anche laboratori di giocoleria e costruzione di burattini, truccabimbi e bolle di sapone, ci saranno anche giochi di abilità a cura del maestro catalano Joan Rivera, in cui potranno cimentarsi anche gli adulti.

Un festival internazionale

Insomma, lo si è già capito: anche quest’anno Lonato in Festival parla numerose lingue, con artisti provenienti da più parti del mondo. Due progetti in particolare da segnalare: quello del duo svizzero Banjocircus, con un concerto acrobatico «Crazy Pony Show», e La Contrabbassa, in cui un vecchio camioncino si apre come un antico palco itinerante e, sopra, Pino e Pina a portare in scena uno spettacolo di clownerie, teatro di figura e musica.

Gli altri spettacoli

Qualche altro artista in programma: a Lonato sono attesi il Circo Bipolar, che tra acrobazie e giocolerie propone un numero di trapezio ballant a 9 metri d’altezza, ma anche il duo italo-peruviano Cometa Circus, con uno show di acrobatica aerea.

Uno degli acrobati che lo scorso anno si esibì alla Rocca - Foto © www.giornaledibrescia.it

Ancora, e dall’Irlanda, la compagnia Siolta Circus con lo spettacolo «On Tish!»: acrobazie incredibili e comicità per rappresentare, sul palco, un’ipotetica era post-tecnologica del 2222. Il programma completo di Lonato in Festival si trova sul sito Internet.