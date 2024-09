A Rodengo la prima edizione del festival «I love photography in tour»

Si intitola «I Love Photography in Tour» il festival di fotografia che si terrà nel fine settimana del 28 e 29 settembre 2024: a ospitarlo sarà l’Auditorium San Salvatore di Rodengo Saiano, in via Castello 2/b.

Il programma

Sabato e domenica il festival si svolgerà dalle 10 alle 18.

Il 28 settembre la giornata si aprirà con la presentazione della mostra «Dallo sguardo alla fotografia», con opere dei fotografi Giulia Adami, Cristina Barbieri, Anna Bertocchi, Maurizio Canu, Sara Cappelletti, Lorenzo De Lucia, Jeff Moorfoot, Pietro Pellini, Stefania Verzasconi

e Fabio Viganò. Gli stessi e le stesse parteciperanno a diversi appuntamenti nel corso della due giorni, come alcuni workshop fotografici gratuiti per appassionati di ogni livello.

Sempre sabato alle 17.30 si terrà un’asta benefica in favore della Associazione Sport Mid, associazione sportiva che si occupa di persone con disabilità.

Ad andare all’asta saranno le opere presenti in mostra.

Anche domenica la giornata si aprirà alle 10 con diversi appuntamenti e workshop (il programma completo è su...), anticipati stavolta da un’uscita fotografica tra natura e paesaggio alle Torbiere del Sebino accompagnati dal fotografo Maurizio Canu (dalle 9 alle 10.30).

Alle ore 17.30 si ripeterà l’asta benefica.

Informazioni e costi

Il festival ha il patrocinio del Comune di Rodendo Saiano: l’ingresso è gratuito previa

registrazione sul sito I Love Photography. L’evento, dicono gli organizzatori (l’ideatrice è Giulia Adami), «promette di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi del settore fotografico».