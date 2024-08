A Milano ci sarà una mostra dedicata a Mike Bongiorno

Mentre è in lavorazione la serie tv su di lui – per ora si sa che si intitolerà «Mike»,che vedrà protagonista Claudio Gioè e che sarà prodotta dalla Rai – Palazzo Reale ha annunciato una mostra dedicata a Mike Bongiorno nel centenario della nascita.

La mostra

Il conduttore nacque a New York nel 1924: il 2024 rappresenta quindi un anniversario importante che il Comune di Milano vuole celebrare anche producendo una mostra a Palazzo Reale, in collaborazione con Fondazione Milke Bongiorno e C.O.R. (Creare, organizzare, realizzare).

Il giovane presentatore di Lascia o Raddoppia - Foto © www.giornaledibrescia.it

L’esposizione inedita ripercorrerà la storia personale e professionale del presentatore partendo dal Dopoguerra e arrivando alla morte nel 2009, indagando così le sue vicende e sbirciando la storia del Paese.

Mike, la storia e la televisione

Mike Bongiorno è infatti stato uno dei protagonisti indiscussi dello sviluppo della televisione italiana: il segno che ha lasciato è sociale e culturale.

La mostra racconterà quindi di come la sua vita si sia intrecciata alla storia Itaila e di come Mike non sia stato un mero conduttore tv, ma un vero innovatore e interprete dei cambiamenti.

Le informazioni

La mostra si terrà dal 17 settembre al 17 novembre 2024 e sarà visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 19.30 (giovedì fino alle 22.30), con ultimo ingresso un’ora prima.

I biglietti costano 12 euro con diverse possibilità di riduzione; le informazioni sono sul sito di Palazzo Reale.