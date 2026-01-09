A Brescia nasce un vero club del giallo classico: «Enigma»

Nasce «Enigma». Studiosi, scrittori, appassionati del giallo classico potranno fare riferimento a una realtà ad hoc, all’interno della quale discutere, approfondire, sviluppare conoscenze. L’iniziativa parte da due bresciani: Enrico Giustacchini, scrittore, autore della collana di gialli storici con protagonista il giudice Albertano e collaboratore del nostro giornale, e Carlo Zaza, studioso di tecnica e logica del giallo (a marzo è atteso il suo nuovo libro, «La giustizia nel giallo», edito da Isenzatregua), nonché presidente di giuria del premio letterario Giallo Garda.

Passione giallo-enigma

«Il giallo comunemente definito classico o deduttivo, ma che noi preferiamo chiamare “d’enigma” (da qui il nome dell’associazione), conta schiere di lettori affezionati – ricordano i due promotori –. Un seguito notevole e consolidato nel tempo, cui però non ha corrisposto, più di recente, una produzione quantitativamente significativa».

Se negli ultimi anni si è moltiplicata la pubblicazione di titoli riconducibili al giallo, sono in effetti pochi gli scrittori che hanno scelto di misurarsi col giallo d’enigma, preferendo altre declinazioni: il thriller, il noir, il poliziesco e così via.

«È su tale presupposto – spiegano Zaza e Giustacchini – che vorremmo condurre un’indagine accurata, a partire da un censimento degli autori italiani, autori che ci piacerebbe poi coinvolgere nel nostro progetto. Intendiamo quindi avviare filoni di ricerca e di analisi dei fondamenti, della tecnica e dei motivi ispiratori del genere, da effettuarsi sull’opera sia dei grandi maestri dell’“Età dell’oro” del giallo sia di quella di figure, magari poco note ma altrettanto degne di attenzione». Non meno rilevante sarà l’attività di promozione, con incontri pubblici e conferenze, su temi specifici e su singoli autori, anche con riferimento ai contributi che cinema e fiction hanno offerto in questo ambito.

«Il tutto – sottolineano gli ideatori di Enigma – incentivando la collaborazione con altre realtà culturali, istituzionali e no». Collaborazione già in essere nell’iniziativa d’esordio, in calendario martedì 20 gennaio alle 20.30 alla biblioteca di Gavardo: una serata dedicata ad Agatha Christie nel cinquantenario della morte.