Dal teatro civile allo svuota-armadi, cosa fare nel weekend dell’8 marzo

Parole, immagini, teatro e musica: nel fine settimana bresciano, gli appuntamenti culturali si intrecciano con il significato dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. Molti degli appuntamenti in programma si collegano direttamente ai temi dei diritti, della memoria e della partecipazione femminile nella società e nella cultura. E accanto a spettacoli e incontri dedicati alla riflessione civile, il calendario propone anche mostre fotografiche, cinema d’autore, iniziative di solidarietà e visite guidate tra arte e patrimonio. Di seguito una selezione degli eventi in programma tra giovedì 5 e sabato 8 marzo segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Teatro civile con «Ferite a morte»

Venerdì 7 marzo alle 20.45 il salone della parrocchia di Santa Maria Crocifissa di Rosa a Brescia ospita «Ferite a morte», spettacolo teatrale che affronta il tema della violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia insieme al consiglio di quartiere Crocifissa di Rosa, porta in scena le voci e le storie delle vittime di femminicidio, restituendo dimensione umana a numeri che troppo spesso restano confinati nelle statistiche.

Il progetto nasce dalla volontà di trasformare il teatro in uno spazio di riflessione collettiva. I dati ricordati nello spettacolo raccontano una realtà ancora drammatica: nel 2025 in Italia sono state uccise 84 donne, nella maggior parte dei casi da partner, ex partner o persone conosciute. Lo spettacolo invita il pubblico a interrogarsi su educazione emotiva, prevenzione e responsabilità sociale. L’ingresso è libero. Per informazioni: 030 393101.

«Musica maestre»: il concerto per l’8 marzo

Sabato 8 marzo alle 17 l’Auditorium San Barnaba di Brescia ospita «Musica maestre», concerto organizzato in occasione dell’ottantesimo anniversario del suffragio femminile. L’iniziativa propone un percorso musicale dedicato alle compositrici e alla presenza delle donne nella storia della musica, con l’obiettivo di riportare alla luce figure spesso rimaste ai margini del repertorio più noto.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative cittadine dedicate alla Giornata internazionale della donna e offre al pubblico un momento di ascolto e approfondimento sul contributo artistico femminile nei secoli. I biglietti costano 12 euro (ridotto silver 9 euro, ridotto gold 6 euro, ridotto under 13 un euro). Informazioni e prenotazioni: prenotazioni@bazziniconsort.it.

Lo «svuota armadi» e lo «svuota libreria»

Sabato 8 marzo il Teatro Der Mast di Brescia ospita una nuova edizione di Svuota Armadi, iniziativa organizzata dall’associazione Alchimia APS che unisce moda sostenibile, creatività e solidarietà. Dalle 10 alle 20 il pubblico potrà esplorare una selezione di espositori dedicati all’abbigliamento second hand e vintage, con proposte sia femminili sia maschili, accessori e pezzi unici. Accanto alla moda saranno presenti anche artisti e artigiane e artigiani che lavorano con tecniche di upcycling e riciclo creativo, trasformando materiali recuperati in nuovi oggetti. L’evento propone anche mobili e decorazioni per la casa recuperati e reinterpretati in stile shabby chic. Nel corso della giornata il bar del teatro resterà aperto e dalle 18 alle 20 è previsto un aperitivo collettivo pensato come momento di incontro. L’iniziativa dedica inoltre spazio alla solidarietà: sarà presente uno stand dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma con le tradizionali uova di Pasqua, per sostenere la ricerca scientifica. L’ingresso è libero. Per informazioni: associazioneapsalchimia@gmail.com.

Alla Libreria Tarantola 1899 di Brescia prende il via anche l’iniziativa «Svuota la tua libreria», un progetto dedicato al riuso dei libri e alla circolazione delle storie. L’appuntamento è in programma il 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 marzo e proseguirà poi fino al 31 luglio, seguendo il calendario della libreria. Chi possiede volumi di narrativa in buone condizioni può portarli in libreria, dove saranno messi in vendita a prezzo ridotto e potranno passare nelle mani di nuovi lettori. Per ogni copia venduta, viene riconosciuto un euro a chi l’ha consegnata. I libri restano in conto deposito fino alla vendita. Dopo sei mesi è possibile ritirarli oppure lasciarli ancora in libreria per un ulteriore periodo. La rendicontazione avviene ogni sei mesi dalla data di consegna. Non vengono accettate enciclopedie, manuali tecnici, libri scolastici o volumi rovinati, mentre sono particolarmente richiesti narrativa contemporanea, classici e titoli recenti. La partecipazione all’iniziativa prevede un contributo di 15 euro con consumazione, con prenotazione obbligatoria. Informazioni allo 030 49300.

Arte barocca: visita guidata alle tele di Tiepolo

Per chi ama l’arte, sabato 8 marzo alle 14.45 la basilica di San Lorenzo a Verolanuova propone «Un gran miracolo di ingegno ed arte», visita guidata dedicata alle tele di Giovan Battista Tiepolo conservate nella chiesa. L’iniziativa, organizzata dalla parrocchia di San Lorenzo Martire con il patrocinio del Comune di Verolanuova, offre l’occasione di approfondire uno dei cicli pittorici più significativi presenti nel territorio bresciano. Le opere realizzate dal maestro veneziano nel Settecento rappresentano un esempio importante della pittura barocca e testimoniano il legame tra la grande tradizione artistica veneta e la storia culturale della pianura bresciana. Il costo della partecipazione è di 5 euro, da versare come offerta alla parrocchia con prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: 338 2668622 oppure info@tiepoloverolanuova.it.

Fotografia e inclusione nei chiostri di San Francesco

Resta aperta fino al 28 marzo, nei chiostri della chiesa di San Francesco a Brescia, la mostra fotografica «L’Associazione Cavalli per tutti negli sguardi di sei fotografi», organizzata dal museo nazionale della fotografia di Brescia. L’esposizione racconta il lavoro dell’associazione Cavalli per tutti, realtà impegnata nell’ippoterapia e nell’inclusione delle persone con disabilità. Attraverso le immagini realizzate da Rinaldo Bellini, Giulia Bertoletti, Massimo Cirimbelli, Stefano Mani, Roberto Marchi e Riccardo Palazzani, il percorso espositivo documenta gesti, relazioni e momenti di incontro tra utenti, tecnici e volontarie e volontari.

La mostra è curata da Luisa Bondoni e nasce nell’ambito delle attività che il museo dedica all’accessibilità culturale e alla valorizzazione della fotografia come linguaggio universale. Gli orari di apertura vanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre il sabato e la domenica l’ingresso è possibile negli stessi orari con accesso dalla chiesa. L’ingresso è libero.

Cinema e cultura orientale

Per gli appassionati di cinema d’animazione, il cinema Nuovo Eden propone la rassegna «Anime - Tre grandi film d’animazione giapponese», in programma dal 6 al 21 marzo. Le proiezioni si tengono ogni venerdì alle 21.30 con replica il sabato alle 18.30. La rassegna presenta tre opere diverse tra loro ma accomunate dall’uso dell’animazione come linguaggio artistico capace di affrontare temi complessi e universali. Tutti i film sono proiettati in versione originale con sottotitoli, per restituire l’esperienza cinematografica nella forma più vicina possibile all’opera originale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione italo-giapponese Fuji. I tesserati FujiKai possono accedere con biglietto ridotto. Informazioni: info@nuovoeden.it, telefono 030 8174600.

Dal 5 al 7 marzo alle 18.10 la Multisala Oz di Brescia ospita invece l’evento cinematografico dedicato agli Enhypen, tra le band più seguite della scena K-pop internazionale. Sul grande schermo arriva infatti «Enhypen World Tour - Walk the line in Japan», il film che racconta una delle tappe del tour mondiale del gruppo.

Il pubblico potrà assistere alle performance live della band durante il concerto in Giappone, ma anche a momenti dietro le quinte e a scorci della vita quotidiana degli artisti in viaggio durante l’estate del tour. L’evento offre così uno sguardo ravvicinato sul lavoro e sull’energia che accompagnano uno dei fenomeni musicali globali degli ultimi anni. Il costo del biglietto è di 16,50 euro. Per informazioni è possibile contattare la Multisala Oz allo 030 3507911.

Un’avventura immersiva al Museo Diocesano

Tra le proposte più originali della stagione culturale bresciana c’è «Clavis - enigma nel convento», esperienza immersiva ospitata negli spazi del museo diocesano di Brescia. L’attività è disponibile ogni venerdì e sabato di marzo, dalle 17 alle 18.30, su prenotazione. Il progetto utilizza un’applicazione in mixed reality sviluppata per visori Meta Quest 3. Grazie alla tecnologia, gli spazi reali del museo si arricchiscono di scenari digitali e oggetti interattivi, trasformando l’ex monastero in un ambiente di gioco e scoperta.

I partecipanti, divisi in squadre da tre a sei persone, devono collaborare per risolvere enigmi e aiutare il protagonista della storia – un giovane frate – a scoprire la verità sulle proprie origini. L’esperienza è pensata in particolare per il pubblico tra i 18 e i 35 anni e rappresenta uno degli esempi più recenti di sperimentazione tra patrimonio storico e nuovi linguaggi digitali. Il costo è di 60 euro a squadra. Informazioni e prenotazioni sul sito del museo diocesano di Brescia.