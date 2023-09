Torna Librixia: la decima edizione della Fiera del libro di Brescia apre il 23 settembre

Torna, per la sua decima edizione, Librixia, la Fiera del libro di Brescia. Un’edizione «Capitale», dal 23 settembre al primo ottobre. Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, la manifestazione realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e dal Comune di Brescia, propone 192 appuntamenti (lo scorso anno erano 114) tra incontri con autori e autrici, laboratori ed esperienze per bambini e ragazzi.

Le location

Diverse le location che ospiteranno la kermesse: Agrobresciano Arena, Salottino RBM, Auditorium San Barnaba, Museo di Santa Giulia, Pinacoteca Tosio Martinengo; oltre alle variegate sedi di «Fuori Librixia» e piazza del Mercato che ospiterà «Librixia domani», ovvero laboratori e letture per i più giovani.

Il cuore sarà però la tradizionale cornice di Piazza Vittoria, dove verranno allestiti la tensostruttura per gli incontri dal vivo con gli autori e il mercato librario, con la presenza delle case editrici bresciane e delle librerie cittadine, nonché nelle numerose ulteriori sedi che si aprono per accogliere le tantissime proposte in calendario.

Il calendario Il programma di Librixia 2023

Librixia porta in scena la migliore produzione letteraria, le autrici, gli autori e i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell'informazione locale e nazionale per avvicinare tutti i cittadini al vivace e ricco mondo dell’editoria e alla creatività che nasce, cresce e si diffonde partendo dai libri. Nove giorni di kermesse letteraria, per spaziare dalla poesia all'arte, dalle scienze alla politica, dalla filosofia all'attualità, dal lavoro all'economia, aprendo spazi di lettura per i bambine/i e ragazze/i e per le scuole, di tutti i gradi di istruzione, coinvolgendoli in progetti specifici.

Si rinforza in quest’edizione la collaborazione con Fondazione Brescia Musei con l’inserimento all’interno del calendario della sezione «Progetti Speciali» con il programma «Saturday Art Book Fever», una maratona artistica letteraria prevista sabato 30 settembre presso i Musei civici, e le proposte combinate libro-film promosse dal Cinema Nuovo Eden.

Le novità

Tra le novità, la prima edizione di «Fuori Librixia» con il Museo Casa Zani di Cellatica, la Sala della Gloria dell’Università Cattolica, il Salone Apollo nella sede del Rettorato dell’Università di Brescia, Cascina Parco Gallo, la Novalis Open School di Mompiano, e con due particolari eventi curati dall’associazione culturale «Brescia si Legge» nel originale format «BSL Talk» dedicati alla lettura under ed emergente della produzione editoriale locale, il 26 e il 28, presso i locali Dukka e Caffé della Stampa. Così come interessante novità è la collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con lo sguardo sull’editoria del confine orientale e gli incontri ad essa dedicati.

Librixia Domani

Torna Librixia Domani, il festival culturale, ideato dal Comune di Brescia e dal Sistema Bibliotecario Urbano, interamente dedicato ai libri per bambini e ragazzi, con 53 appuntamenti, 10 in più rispetto alla precedente edizione, che propone incontri con autrici, autori, illustratori, professionisti del mondo dell’editoria, proposte musicali e attività creative.

Anche qui le proposte scaturiscono dai grandi temi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: «La città dei tesori nascosti», «La città che inventa», «La città natura», «La cultura come cura», a cui si aggiunge la proposta musicale di «La città risuona», sviluppata attraverso la collaborazione con lo Sportello Musica del Comune di Brescia. Il programma vede la partecipazione di molti tra le autrici e gli autori specializzati in editoria per bambini e ragazzi più conosciuti, quali Adrian Fartade, Donata Columbro, Matteo Bussola, Licia Troisi, Enrico Galiano, Sofia Gallo, Simonetta Tassinari, Icaro Tuttle, e molti altri tra cui la booktoker bresciana Valentina Ghetti che torna a Librixia Domani dopo la prima sua partecipazione all’edizione 2022.

