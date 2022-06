Omar Pedrini torna in libreria con «La locanda dello Zio Rock»

Benvenuti nella locanda dello Zio Rock. Omar Pedrini in versione inviato enogastronomico torna dal 21 giugno nelle librerie, nello specifico quelle delle Coop della Lombardia, con il suo quarto libro.

«La locanda dello Zio Rock» (Senza Vento Edizioni e Coop Lombardia) è la raccolta degli articoli mensili che Omar Pedrini ha scritto per la rivista Coop: si tratta di viaggio attraverso i territori, le località, le cantine, i luoghi amati d’Italia, «terra vocata al vino e alla buona cucina, grazie alle tantissime, quasi infinite biodiversità di cui è tanto ricco "il Bel Paese" - racconta Omar nella prefazione -. A tutto questo ho aggiunto qualche aneddoto e alcuni luoghi di eccellenza visitati nei tantissimi viaggi in tanti anni di concerti su e giù per l’Italia, un po’ dei miei incontri umani, soprattutto i più golosi».

Il volume, ricco di immagini che ritraggono Omar nei momenti off-stage, fra le persone, negli incontri con gli amici, con i sensi a contatto con la natura, la terra e i suoi doni più rigogliosi, si apre con una dedica «A Gino Veronelli, amico e maestro di vino e di anarchia», seguita da una seconda: «A mio padre Roberto, prima guida nel mondo».

«La locanda dello Zio Rock» verrà presentato ufficialmente a Milano martedì 21 giugno, nel supermercato di Viale Umbria 48B: l’ingresso è libero e l’incontro sarà moderato da Chiara Delogu.

