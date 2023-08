Leali, Luisa Corna e Giovino insieme al Twiga di Briatore

Tutti allo stesso tavolo, tutti nomi noti della scena bresciana dello spettacolo: Fausto Leali, Luisa Corna con il promesso sposo Stefano Giovino, Jo Squillo e fra gli altri si intravede anche il conduttore tv Carlo Conti.

La scena è ambientata al Twiga, lo stabilimento balneare a Marina di Pietrasanta, vicino a Forte dei Marmi, in Toscana, di proprietà dell’imprenditore Flavio Briatore e celebre luogo di ritrovo di celebrità dello spettacolo e dello sport, nonché di diversi politici, tra i quali la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ne possedeva delle quote fino ad alcuni mesi fa.

Ieri sera si sono tenute al Twiga le Olimpiadi del Cuore, un evento benefico promosso dall'associazione del giornalista e conduttore tv Paolo Brosio. Il cantautore bresciano, che in queste ore ha espresso il suo cordoglio sui social per la morte di Toto Cutugno, si è esibito anche in «Io amo», il brano scritto a quattro mani con Cutugno. In una delle storie su Instagram condivise da Leali anche un momento di condivisione del palco con la showgirl Luisa Corna, che il 9 settembre sposerà a Palazzolo sull'Oglio Stefano Giovino, comandante dei carabinieri della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018.

