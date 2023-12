Feste al museo per i più piccoli: giochi e laboratori tra Mattotti e Lotto

Anche quest’anno torna il Winter Camp, la proposta di Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni dedicata al gioco e all’arte nel periodo delle feste.

Due i campi in programma prima e dopo Capodanno, con giornate immersive nelle mostre organizzate in occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura.

Il primo campo si terrà dal 27 al 29 dicembre, si intitola «Natale in casa Mattotti»: i tre giorni saranno dedicati alla mostra «Lorenzo Mattotti Storie, Ritmi, Movimenti» per divertirsi tra le fiabbe dei fratelli Grimm e «La famosa invasione degli orsi in Sicilia». Il costo per iscriversi è di 70 euro a bambino (sconto 2° fratello 60 euro, 35 euro dal 3° fratello che partecipa a Winter Camp anche se non nella stessa settimana).

Il secondo, «Felice anno nuovo!», sarà invece dal 2 al 5 gennaio con laboratori e una giornata interamente dedicata alla mostra recentemente inaugurata in Pinacoteca Tosio Martinengo, «Lorenzo Lotto. Incontri immaginati»: l’abbonamento unico costa 80 euro (sconto 2° fratello 70 euro, 40 euro dal 3° fratello). Le attività si terranno dalle 8.30 alle 15.30.

Brescia Musei e Comune ricordano che non è possibile iscriversi a singole giornate. Per le iscrizioni: tel. 030.2977833-834 – cup@bresciamusei.com (attivo da lunedì a sabato con orario 10-18). Il programma completo è qui.

