Come sarà la decima edizione di Librixia

Il decimo anno di Librixia casca proprio a fagiolo: siamo nell’anno della Capitale italiana della Cultura e per celebrare due occasioni così importanti la kermesse dedicata alla lettura continua ad aumentare gli appuntamenti. L’anno scorso erano stati 114; stavolta saranno addirittura 192, disseminati fra il 23 settembre - il giorno dell’inaugurazione, con taglio del nastro previsto alle 10 all’ingresso del mercato librario - e l’1 ottobre. Non saranno però solo i classici incontri con autrici e autori a riempire l’inizio dell’autunno bresciano.

La manifestazione - realizzata dal Comune di Brescia e da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso il proprio circolo culturale ANCoS - per il nono anno consecutivo è supportata principalmente da Bcc Agrobresciano, che firmerà come al solito la grande Arena in Piazza Vittoria, a cui si affiancheranno numerosi altri spazi: ad accogliere gli appuntamenti saranno infatti anche il Salottino RBM nel mercato librario di Piazza Vittoria, l’Auditorium San Barnaba, il Salone Vanvitelliano, il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo, così come lo spazio di Piazza Mercato dedicato ai 53 appuntamenti di Librixia Domani per i più piccoli (in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano) e il Cinema Nuovo Eden (con eventi cinematografici ad hoc).

L’allargamento degli spazi è sinonimo di un festival che guarda sempre avanti. Librixia negli ultimi anni si è espansa, offrendo diverse iniziative collaterali tra cui laboratori, letture ed esperienze per la fascia di lettori e lettrici più giovane (che poi è quella più forte): quella dagli 0 ai 18 anni, che quest’anno avrà il piacere di incontrare dal vivo Adrian Fartade con le sue divulgazioni scientifiche, Donata Columbro, Matteo Bussola, la star del fantasy italiano Licia Troisi, Enrico Galiano, Sofia Gallo, Simonetta Tassinari, Icaro Tuttle e la booktoker bresciana Valentina Ghetti.

Lettori e lettrici adulti potranno contare su una proposta altrettanto stimolante ed eterogenea: le scrittrici e gli scrittori (ma non solo) presentati durante questa stagione, tra grandi ritorni e nuovi nomi molto attesi, daranno la possibilità di approfondire i più disparati temi, dall’attualità alla politica, dalla religione alla musica, dall’economia all’arte, con moltissimi nomi del panorama letterario nazionale e gradite incursioni nella letteratura locale. Questa aprirà addirittura il cartellone: il primo incontro nell’Agrobresciano Arena sarà con Marco Archetti, che dialogherà con la sindaca Laura Castelletti e Felice Scalvini su «Brescia città aperta».

Consigli di lettura Le cose che non si raccontano, Calvino e gli altri libri consigliati per settembre

Le altre penne bresciane che si susseguiranno sul palco saranno quelle di Claudio Cuccia, Alessandro Lucà, Roberto Chiarini con Elena Pala, Marco Conti, Antonio Savoldi, Massimo Tedeschi, Fabio Larovere, Alessio Merigo, Enrica Recalcati, Diletta Sposato, Claudia Speziali, Costanzo Gatta e Giovanni Quaresmi.

Novità del 2023 sarà «Fuori Librixia», in collaborazione con il Museo Casa Zani di Cellatica, la Sala della Gloria dell’Università Cattolica, il Salone Apollo nella sede del Rettorato dell’Università di Brescia, Cascina Parco Gallo e Novalis Open School di Mompiano. Vi saranno poi due eventi dedicati alla letteratura emergente locale, curati dall’associazione culturale «Brescia si Legge»: si terranno il 26 e il 28 settembre presso il ristorante Dukka e al Caffè della Stampa.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it