Arriva «Chiedi!», il libro del bresciano Mattia Stanga: firmacopie alla Latteria Molloy

«Io mai Stanga di rispondere» è la trovata che nel sottotitolo fa da controcanto a quel «Chiedi!» che troneggia in copertina. Così si intitola il libro in uscita il 21 febbraio a firma di Mattia Stanga, il bresciano, influencer o content creator dalla verve comica, che ha compiuto 25 anni pochi giorni fa e che conta 2,9 milioni di follower su Tik Tok e un altro milione su Instagram.

Dai video al volume

Apprezzato soprattutto dai più giovani per i suoi sketch comici basati su innumerevoli «pov» (acronimo che sta per point of view, punti di vista), ha abituato i suoi fan a impersonare ora la mamma, ora la nonna, ora il farmacista, la ginecologa, l’insegnante, la sorella, il bodyguard in discoteca, e via dicendo…

Il firmacopie

«In questo libro - spiega la nota di Rizzoli, la casa editrice per cui tipi esce il volume - i suoi siparietti ci fanno così tanto ridere perché in fondo stiamo ridendo di noi, dei nostri tic, manie, insicurezze e paranoie. E proprio per questo Mattia ha scelto di tenderci una mano, aiutarci a uscire dai labirinti della nostra mente, placare i nostri dubbi. Ha deciso di darci quello che ci serve davvero: risposte!».

Per i fan del comic tiktoker l'attesa durerà una settimana. Qualche giorno in più e i cultori bresciani di Mattia Stanga potranno incontrarlo di persona e... chiedere, come impone l'imperativo che dà titolo al libro. Il volume sarà infatti presentato il 27 febbraio alla Latteria Molloy, Via Marziale Ducos, 2b – Brescia (ore 21: prenotazione obbligatoria tramite link https://bit.ly/MattiaStanga27FebbraioBS). Nella serata è previsto l'immancabile firmacopie, al quale avranno accesso prioritario quanti acquisteranno una copia del libro alla Libreria Feltrinelli di corso Zanardelli o direttamente alla Latteria Molloy la sera dell'evento.

Il tiktoker, grazie all'attività sui social, è sempre più conteso da numerosi brand - lo è stato anche al Festival di Sanremo - ma di recente è stato impegnato anche in una campagna promozionale per il Comune di Brescia. In città d'altro canto, di recente, è stato tra gli ospiti all'evento inaugurale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Stanga non ha lasciato da parte i suoi studi universitari in Economia Business e Management.

Quanto al suo volume, arriva in libreria «con un’innovativa grafica di copertina, unica nel suo genere: inquadrando con il cellulare il QRcode stampato sulla cover, ci si collegherà a un video inedito (ce ne saranno diversi in rotazione) con i... consigli per gli acquisti in libreria di Mattia Stanga.

