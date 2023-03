Al Festival Pianistico si esibirà Luis Lortie al posto di Denis Matsuev

Sarà Luis Lortie il pianista che sostituirà il musicista russo Denis Matsuev al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo perché ritenuto troppo vicino a Vladimir Putin.

Lo conferma il programma definitivo dell’edizione 2023, dedicata alla seconda parte del Novecento Novecento Suite vol.2 - L’Anti Avanguardia. Il pianista franco-canadese sarà il 23 maggio al teatro Donizetti di Bergamo e 24 maggio al teatro Grande di Brescia, data in cui avrebbe dovuto esibirsi Matsuev.

Il caso

Lortie prenderà quindi di fatto il posto inizialmente assegnato a Denis Matsuev, attorno cui a inizio febbraio si era scatenata la polemica dopo che l’ambasciatore ucraino aveva scritto alle due città esortandole a cancellare il concerto del pianista russo, accusato di aver firmato nel 2014 una lettera di sostegno alla politica del Cremlino durante l’invasione della Crimea e di essere un confidente personale di Putin.

Alla lettera dell’ambasciatore i due sindaci Giorgio Gori ed Emilio Del Bono avevano risposto con un’altra lettera in cui invitavano l’organizzazione del Festival a sospendere l’esibizione di Matsuev. Il Festival a quel punto aveva provveduto in questo senso, aggiungendo però che si trattava di una scelta dolorosa. «Per principio, da sempre, sostengo l’indipendenza dell’arte e definirei Matsuev, più che pianista di Putin, uno dei più grandi pianisti viventi» aveva detto Pier Carlo Orizio, direttore artistico del Festival. Cinque giorni dopo la decisione era arrivata la risposta dell’ambasciata russa, che aveva accusato Brescia e Bergamo di aver ceduto alle pressioni da «censore» dell’Ucraina.

Il programma completo

Lortie porterà al Festival un programma composto da due dei massimi esponenti della musica ungherese, Liszt e Ligeti. In programma estratti dagli Années de pèlerinage di Liszt, Musica ricercata n.7 e lo Studio n.13 L’escalier du diable di Ligeti.

Il programma completo si trova sul sito del Festival. I biglietti saranno in vendita in entrambe le città dal 14 marzo con le prelazioni riservate agli abbonati 2022. Per biglietti serali e carnet gli appassionati dovranno aspettare venerdì 31 marzo, data di inizio della vendita sia nelle biglietterie che online su Vivaticket.

Le novità per Brescia

In aggiunta a quanto già annunciato a dicembre, il cartellone bresciano si chiuderà martedì 30 maggio al Teatro Grande con il recital di Emanuele Arciuli, che eseguirà le 36 variazioni su ‘El pueblo unido jamàs será vencido’ di Rzewski, ritenute dalla critica le variazioni per pianoforte più importanti del XX secolo.

I concerti nel Chiostro del Museo Diocesano si arricchiscono di una nuova interprete, per la prima volta ospite del Festival, la diciottenne pianista-compositrice Eva Gevorgyan, astro nascente della scena internazionale, che chiuderà la rassegna venerdì 16 giugno alle ore 21.

Tra gli appuntamenti collaterali si segnalano anche il concerto dedicato a 2 prime esecuzioni di compositori contemporanei martedì 2 maggio, ore 20 presso il 6th Floor Recording Studio (Via Pietro Pasquali, 6 – Brescia) con due talenti bresciani: il pianista Josef Mossali e il clarinettista Daniel Roscia.

Sabato 3 giugno il Chiostro del Diocesano ospiterà infine la conferenza di Piero Rattalino dal titolo ‘Il cammino dell’interpretazione nel secolo della serialità’. Rattalino sarà accompagnato dal quartetto d’archi formato da Pietro Milzani, Leonardo Priori, Ilaria Armanti e Maria Sandu. Infine due gli appuntamenti con i Concerti dei giovani talenti del Conservatorio Marenzio per martedì 16 e sabato 20 maggio in Salone da Cemmo alle ore 20.

Abbonamenti e biglietti

Gli abbonamenti (9 concerti, sostenitore 380 euro, ordinario da 150 a 280 euro) saranno disponibili nella biglietteria del Teatro Grande e al punto vendita Ctb di Piazza Loggia (dalle 13.30 alle 19, sabato dalle 15.30 alle 19) martedì 14 marzo per la prelazione sostenitori e il giorno successivo per i nuovi abbonati sostenitori. Le giornate di sabato 18, martedì 21 e mercoledì 22 marzo saranno dedicate alle prelazioni abbonati ed infine venerdì 24 marzo giornata riservata ai nuovi abbonati.

I biglietti di tutti concerti e i carnet (a scelta tra 3 percorsi tematici, composti da 2 concerti al Grande e uno al Diocesano – tutti i dettagli sul sito) saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Grande e il punto vendita Ctb di Piazza Loggia venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile (h. 13.30-19, sabato h. 15.30-19). Dalle ore 13.30 del 31 marzo i biglietti e i carnet saranno in vendita anche online su Vivaticket.

