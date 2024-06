World's 50 Best Restaurants, Lido 84 è il 12esimo miglior ristorante al mondo

Dodicesimo miglior ristorante al mondo. Così si classifica quest’anno Lido 84 di Gardone Riviera guidato dallo chef Riccardo Camanini nella 22esima edizione del prestigiosissimo The World's 50 Best Restaurants che si è tenuto la scorsa notte a Los Angeles riunendo il mondo dell’alta gastronomia. Per il locale bresciano un piazzamento di tutto rilievo sebbene, rispetto allo scorso anno, abbia perso cinque posizioni. In tutto i ristoranti italiani menzionati sono quattro. Accanto al bresciano, troviamo in 19esima posizione Reale a Castel di Sangro (L'Aquila), Uliassi a Senigallia è cinquantesimo. I due ristoranti perdono rispettivamente 3 e 16 posizioni. Chiude il poker italiano Piazza Duomo ad Alba, 39esimo, che invece sale di 3 posizioni.

Lo chef Riccardo Camanini

Sul podio

Nelle ultime edizioni ha scalato il podio una posizione alla volta fino a raggiungere quest'anno il gradino più alto: il ristorante Disfrutar di Barcelona è stato nominato il miglior del mondo del 2024.

Il locale spagnolo, gestito dal trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, ha scalzato il vincitore del 2023, Central di Lima, incluso quest'anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best. Si è piazzato davanti ad Asador Etxebarri (Numero 2) di Atxondo e a Table by Bruno Verjus (Numero 3) di Parigi.

All'evento di Los Angeles, sponsorizzato da S. Pellegrino & Acqua Panna, sono stati premiati anche i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 Paesi in cinque continenti. Disfrutar, che arrivò secondo nel 2023 e terzo nel 2022, è conosciuto per le sue tecniche innovative e per l'eccellenza degli ingredienti e propone un menu degustazione caratterizzato da un'identità mediterranea cui si innestano sapori all'avanguardia per offrire una cucina contemporanea e audace capace di sorprendere.

«ll team, guidato da Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, ha dimostrato un'incredibile dedizione, deliziando ad arte i commensali con ogni piatto del suo ampio menu. - ha detto William Drew, direttore editoriale di The World's 50 Best Restaurants -. Quest'anno il mondo dell'alta gastronomia celebra una classifica veramente globale che comprende i ristoranti di 26 paesi, dimostrando che il desiderio per la varietà e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità non mostrano segni di cedimento».

La classifica è votata da 1.080 esperti internazionali nella ristorazione e da esperti gourmet itineranti che compongono la The World's 50 Best Restaurants Academy. Tra gli altri riconoscimenti assegnati in questa edizione quello a Mitsuharu Micha Tsumura, lo chef-proprietario del Maido a Lima, che ha vinto l'Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024, l'unico premio votato dai colleghi del settore, grazie al suo impegno nel portare il Perù sul palcoscenico gastronomico mondiale, come dimostra la posizione del Maido nel 2023 al numero 1 nella classifica Latin America's 50 Best Restaurants.