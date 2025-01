Stelle, forchette, coni: la mappa dei ristoranti premiati di Brescia

Sono diverse le eccellenze culinarie di città e provincia: si va dai locali stellati Michelin ai Tre Coni appena vinti da una gelateria di Verolanuova

Un piatto gourmet - Foto Pexels

Il bosco delle eccellenze enogastronomiche di Brescia è molto fitto, e non solo per sentito dire. Anche i maggiori riconoscimenti italiani negli ultimi anni lo hanno confermato, assegnando stelle, forchette e tazzine a numerosi locali d’eccellenza. L’ultima notizia in ordine di tempo è quella riguardante la gelateria Mille di Verolanuova, entrata nella storia per aver ricevuto – prima di sempre nel Bresciano – Tre Coni dal Gambero Rosso. Gambero Rosso, a Verolanuova i primi storici Tre Coni bres