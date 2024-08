Nella Brescia golosa 226 gelaterie: la spesa cresce, ma il conto è salato

I laboratori artigianali rappresentano il 70,7%. Esborso annuo da 38 mln: in 3 anni i prezzi al +30%

Due coni gelato - © www.giornaledibrescia.it

Un prodotto non più solo estivo, ma tanto più irrinunciabile quando il termometro vira al rosso (il boom agostano oscilla quest’anno fra il 6 e il 12 per cento). Il gelato piace ai bresciani, soprattutto se artigianale, come rivelano i numeri diffusi come consuetudine da Confartigianato alla vigilia del Ferragosto. La Lombardia si conferma regina golosa d’Italia con 1.552 laboratori e con la nostra provincia ancora a far la parte della Leonessa. Brescia conta 226 imprese del settore, contro le 1