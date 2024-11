Nadia Giacomelli è ambasciatrice dell’espresso italiano

Nadia Giacomelli, barista di Palazzolo, è la vincitrice della 18esima edizione di Trismoka Challenge, il contest del caffè promosso dall’azienda di Paolo Uberti capace di unire spettacolo, formazione e mondo del lavoro. È lei a vincere la finalissima ospitata alla Fiera Campionaria di Bergamo e a portarsi a casa il titolo di Ambasciatore del vero espresso italiano. Secondo e terzo classificato, Andrea Ducoli, studente dell’Olivelli - Putelli di Darfo e Chiara Rivera, barista della pasticceria Maresi di Brescia. Ducoli si è aggiudicato anche il premio Miglior giovane, intitolato a Gino Uberti e Re Cappuccio per il miglior cappuccino consegnato dalla Centrale del Latte di Brescia.

Podio tutto bresciano

Un podio tutto bresciano per la fase finale del coffee show, che ha visto competere baristi professionisti e studenti delle scuole alberghiere di Brescia, Bergamo e Milano. A confrontarsi nella finalissima ieri su dodici concorrenti in lizza, dopo le semifinali di venerdì e sabato, sono stati con Ducoli, Giacomelli e Rivera, anche Linda Pennati dell’Istituto Mantegna di Brescia, Tania Maifredi di Trex Ristoforno Caffè di Bergamo, Edoardo Faletti dell’Agriturismo I Videtti - di Villongo, in provincia di Bergamo. I concorrenti si sono misurati con la preparazione di 4 espressi, 4 cappuccini e una bevanda a base di caffè. Essenziale per vincere valorizzare al massimo i caffè scelti per la gara, tutti firmati Trismoka.

Soddisfatto Uberti: «Abbiamo visto sfidarsi giovani e meno giovani, sempre all’insegna della professionalità - ha detto il patron di Trismoka -. Continueremo a investire nella formazione e nei giovani».