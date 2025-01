Masterchef alle Terme di Boario, giovedì la puntata in tv

L’iconica cornice del parco delle Terme di Boario ha accolto, nei mesi scorsi, le telecamere del contest gastronomico più conosciuto della tv italiana: Masterchef. Qualcuno aveva notato quei movimenti, ma le bocche di chi sapeva sono rimaste, come da contratto, cucite. La puntata sarà trasmessa giovedì 2 gennaio su Sky Uno (e in streaming su Now) e al centro congressi, con oltre 500 ospiti, istituzioni e i vertici della Endemol Shine Italy. L’esterna della quattordicesima stagione di Masterchef vedrà sfidarsi due brigate.

I giudici saranno 15 coppie locali che, con un menù a tema anni Settanta, celebreranno l’anniversario delle loro nozze d’oro. Tra giardini all’italiana e la storica cupola liberty, è stata girata la sfida iniziale ai fornelli, mentre i piatti sono stati serviti nel padiglione Antica Fonte, allestita a tema; infine la brigata vincente è stata incoronata sotto la Grande Vela.

La serata

A collaborare per la riuscita dell’evento, al fianco del team del cooking show Sky original, c’era il consorzio turistico Thermae&Ski Vallecamonica del presidente Giacomo Pellegrinelli e del direttore Angelo Dossena.

Consorzio che ha voluto celebrare l’occasione unica di promozione dell’intero territorio camuno con una serata, che prevede l’accoglienza alle 19.30 e alle 20 l’incontro «L’impatto della tv sulla professione dello chef e sul turismo enogastronomico». Interverranno Barbara Mazzali, assessora regionale al Turismo, Graziano Pennacchio, ad Visit Brescia, Priscilla Ziliani, assessora della Comunità montana, Giuseppe Dadà, assessore di Darfo, Ivan Dossi, docente dell’istituto alberghiero Olivelli-Putelli, Mirko Ronzoni, vincitore della seconda edizione di Hell’s Kitchen, e Fabio Scalvinoni, presidente Associazione ristoratori Valcamonica.

Nella puntata compariranno anche otto ragazzi tra i più meritevoli della scuola che hanno colto l’occasione per confrontarsi con esperti del settore. Per Dossena «aver ospitato Masterchef è un risultato eccezionale, che sottolinea il potenziale del nostro territorio. I responsabili Endemol si sono complimentati per la bellezza del parco e per l’organizzazione».